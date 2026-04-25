В ВКО отремонтируют 27 км трассы

Восточно-Казахстанский областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщил о ходе ремонта автомобильной дороги республиканского значения «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница Российской Федерации», передает BAQ.KZ.

Общая протяженность трассы до границы с РФ составляет 121 км. В 2024-2025 годах на данном направлении уже выполнен средний ремонт: уложено 94 км нового асфальтобетонного покрытия.

В текущем году работы продолжатся на участке от села Зевакино до села Рассыпное, протяженностью 27 км. Этот отрезок включен в перечень объектов среднего ремонта. Подрядной организацией определено ТОО «ОблШыгысЖол», которое уже приступило к подготовительным работам.

Начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2026 года. На данный момент задержка связана с неблагоприятными погодными условиями – дождем и мокрым снегом, которые пока не позволяют приступить к активной фазе ремонта.

Сметой предусмотрено проведение работ по ресайклированию дорожного основания, а также устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия.

По завершении строительного сезона планируется обеспечить проезд транспорта по твердому покрытию на всем протяжении дороги – от Усть-Каменогорска до границы с Российской Федерацией. Полностью завершить ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года.