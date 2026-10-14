Камелчино вместо капучино: верблюжье молоко в Казахстане получило свой стандарт

Кофе с верблюжьим молоком называется камелчино, и это не шутка, а реальная разновидность капучино. Верблюжье молоко давно перестало быть только сырьем для шубата. Чтобы казахстанские производители могли выпускать из него больше продуктов и увереннее продавать их за границу, в стране утвердили отдельный национальный стандарт. Он заработает с 1 ноября 2026 года.

От бабушкиного шубата до мороженого

Для казахстанцев верблюжье молоко прежде всего шубат и кымыран, кисломолочные напитки, которые готовили веками. Но последние 15–20 лет к этому молоку присматривается и остальной рынок. Продуктов из него становится все больше.

Из верблюжьего молока делают мороженое и конфитюры, его наливают в кофе. И для всего этого нужно пастеризованное молоко, то есть именно то, на которое теперь появился стандарт.

Зачем молоку стандарт

Пока у продукта нет единых правил, каждый производитель решает сам, каким оно должно быть. Новый стандарт это меняет. В нем прописано, каким должно быть молоко по качеству и безопасности, как его маркировать, упаковывать, перевозить и хранить. Закреплены и общие термины, классификация продукции и показатели, по которым оценивают ее свойства.

Для производителей это возможность расширить линейку продуктов и говорить с покупателями на одном языке, и внутри страны, и за рубежом.

Куда повезут

Главный расчет на экспорт. Перспективными рынками называют страны ЕАЭС, Китай и государства Ближнего Востока. Чем больше таких продуктов будет уходить за границу, тем разнообразнее станет казахстанский экспорт и тем узнаваемее казахстанское верблюжье молоко.

Стандарт называется СТ РК 4050-2026 «Молоко верблюжье пастеризованное. Технические условия». Его разработало РГП «КазСтандарт» по Национальному плану стандартизации на 2026 год, а заявителем стала научно-производственная компания «Антиген». Документ утвердил председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции приказом №41-НҚ от 11 сентября 2026 года.