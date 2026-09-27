Камыш тушат в области Жетысу

Тушение пожара осложняется труднодоступностью и заболоченностью местности, а также плотными зарослями камыша, что затрудняет проведение наземных работ.

В тушении задействованы порядка 40 человек и 12 единиц техники МЧС, Алакольского государственного природного заповедника и лесного хозяйства. Также для ликвидации возгорания «Казавиалесохраной» привлечен вертолет АО «Казавиаспас» МЧС. С воздуха на очаги пожара произведено 9 сбросов воды общим объемом 27 тонн.

В настоящее время наземные подразделения продолжают работы по ликвидации отдельных очагов и проливке территории. Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем.