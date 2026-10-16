Канат Искаков предложил расширить обмен медиаконтентом между тюркскими странами

Тюркским государствам необходимо укреплять связи между национальными телеканалами и информационными агентствами, а также развивать совместные проекты. Об этом заявил первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков на VIII встрече министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств, ответственных за вопросы СМИ и информации, в Астане, передает BAQ.KZ.

По его словам, общая история и культурное наследие создают основу для сотрудничества в информационной сфере.

«Мы должны расширить обмен медиапродукцией между национальными телеканалами и информационными агентствами, наладить совместное производство контента. Считаю, что это станет следующим шагом в нашем сотрудничестве», — сказал Канат Искаков.

Вице-министр отметил, что телевидение и цифровые платформы помогут знакомить аудиторию с культурой и достижениями тюркских стран. При подготовке общих проектов важно обеспечить доступ к контенту на родном языке каждой страны.

Искаков также предложил проводить обучающие программы и стажировки для журналистов, развивать сотрудничество медиакомпаний с образовательными организациями и поддерживать молодых авторов цифрового контента. По его словам, итоги встреч следует закреплять конкретными совместными проектами.