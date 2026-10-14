Канат Искаков предложил разработать единые правила использования ИИ в казахстанских редакциях

Министерство культуры и информации Казахстана предложило совместно с медиасообществом разработать единые принципы ответственного использования искусственного интеллекта в редакциях. Об этом на пленарной сессии Astana Media Week 2026 заявил первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Каната Искакова, стремительное развитие искусственного интеллекта меняет не только способы создания и распространения информации, но и требования к профессиональной журналистике. В этих условиях особое значение приобретают достоверность информации, прозрачность и ответственность редакций перед аудиторией.

ИИ в журналистике: какие правила предлагают внедрить

Первый вице-министр отметил, что сегодня нейросети используются практически на всех этапах производства медиаконтента – от поиска и обработки данных до создания текстов, изображений и видеоматериалов. Однако вместе с новыми возможностями растут риски распространения недостоверной информации.

«Алгоритм может написать текст, но не может нести ответственность за слово. Ответственность всегда остается за журналистом и редактором. Поэтому мы предлагаем выработать вместе с медиасообществом единые принципы ответственного использования ИИ в редакциях. Прежде всего это прозрачность для аудитории и обязательная проверка человеком всего, что создано с участием ИИ. Важно, чтобы эти принципы стали не предписанием сверху, а профессиональным стандартом, который примут сами журналисты», – заявил Канат Искаков.

По его словам, новая архитектура доверия должна основываться на трех направлениях: развитии сильных и профессиональных редакций, персональной ответственности журналистов и безопасном применении цифровых технологий.

В частности, речь идет о маркировке контента, созданного искусственным интеллектом, внедрении инструментов распознавания дипфейков и повышении медиаграмотности населения.

Как изменился медиарынок Казахстана за десять лет

В ходе выступления Канат Искаков также привел данные о трансформации информационного пространства страны.

Если десять лет назад в Казахстане насчитывалось около 2,9 тысячи зарегистрированных СМИ, то сегодня их количество превышает 5,4 тысячи. За этот период доля населения, имеющего доступ к интернету, увеличилась с 73% до 93,4%.

При этом 39,1% казахстанцев сегодня получают новости преимущественно из социальных сетей и мессенджеров. Telegram, Instagram, YouTube и TikTok стали полноценными информационными площадками, конкурирующими с традиционными СМИ.

Одновременно искусственный интеллект начинает влиять и на потребление новостей. Согласно приведенным данным, за последний год доля людей в мире, еженедельно получающих новости через ИИ-чат-боты, увеличилась с 7% до 10%.

Дипфейки и защита персональных данных

Отдельное внимание первый вице-министр уделил угрозам, связанным с использованием нейросетей.

В частности, в 2025 году в информационном пространстве Казахстана наблюдалась волна дипфейков с использованием изображений членов Правительства, акимов и известных журналистов. Подобные материалы распространялись в том числе в мошеннических целях.

«Чем больше возможностей дают нам технологии, тем выше цена ответственности за их использование», – подчеркнул Канат Искаков.

Он также отметил важность цифровой гигиены, защиты конфиденциальных источников информации и персональных данных героев журналистских материалов.

По словам первого вице-министра, государство продолжит поддерживать качественный медиаконтент через грантовую систему, в том числе проекты в сфере журналистики данных, проверки фактов и производства материалов на казахском языке.

В перспективе ключевыми направлениями развития отрасли станут повышение доверия к СМИ, развитие аналитической журналистики, внедрение ИИ-инструментов в редакционные процессы и создание качественных национальных языковых моделей.

Канат Искаков подчеркнул, что, несмотря на стремительное развитие технологий, основой доверия общества к средствам массовой информации остаются профессионализм, честность и ответственность журналистов.