Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили укрепление стратегического партнерства

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил азербайджанского лидера за приглашение и традиционное гостеприимство, а также высоко оценил уровень организации саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Президент Казахстана отметил значительный вклад Азербайджана в деятельность СВМДА в период председательства, продвижение практических инициатив и укрепление международного авторитета Организации.

Особое внимание в ходе встречи было уделено развитию цифровой инфраструктуры. Главы государств подчеркнули значимость реализации уникального для региона проекта — Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая позволит укрепить цифровую связанность двух стран, диверсифицировать каналы передачи данных между Европой и Азией и расширить возможности регионального сотрудничества.

Стороны также отметили положительную динамику торгово-экономических отношений и подтвердили намерение довести взаимный товарооборот до 1 млрд долларов.

Кроме того, обсуждены перспективы расширения поставок казахстанских энергоресурсов через территорию Азербайджана, а также реализации совместных проектов в промышленности, энергетике, транспорте, логистике и сельском хозяйстве.

Отдельное внимание уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, расширению сотрудничества в сферах образования и туризма, а также активизации межпарламентского взаимодействия.

По итогам встречи подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем углублении казахско-азербайджанского стратегического партнерства и последовательной реализации достигнутых договоренностей по всем направлениям двусторонней повестки.