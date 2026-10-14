Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку на саммит СВМДА

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку. Президент примет участие в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В аэропорту Баку Президента Казахстана встретил заместитель Премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов.