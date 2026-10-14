Касым-Жомарт Токаев прибыл в Баку на саммит СВМДА
14 Октября 2026, 19:16
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14 Октября 2026, 19:1614 Октября 2026, 19:16
151Фото: Aqorda
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку. Президент примет участие в 7-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В аэропорту Баку Президента Казахстана встретил заместитель Премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов.
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