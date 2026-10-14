«Казахфильм» провел переговоры с NHK, TRT и RTL в Каннах

Казахстанские фильмы могут появиться на зарубежных телеканалах и цифровых платформах. Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова провела в Каннах переговоры с японской NHK, турецкой TRT, медиагруппой RTL Group и другими международными компаниями.

Встречи прошли на MIPCOM 2026, международном рынке телевизионного и аудиовизуального контента.

Киностудию в Каннах представляют Айдар Омаров и Ольга Хлащева. Рядом со своими фильмами «Казахфильм» показывает и кинопроекты Государственного центра поддержки национального кино.

Кроме NHK, TRT и RTL Group, делегация встретилась с французской кинокомпанией mk2 Films, компанией Library Kingdom Cooperation и турецкой Kanal D International.

Говорили о деньгах и зрителях. Стороны обсудили покупку и продажу прав на фильмы, показ казахстанского кино на зарубежных телеканалах и цифровых платформах, совместную дистрибуцию и совместное производство.

Для «Казахфильма» поездка в Канны часть большой работы по продвижению отечественного кино за рубежом. Каждая такая встреча дает казахстанским фильмам шанс найти новую аудиторию за пределами страны.