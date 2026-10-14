«Казахфильм» провел переговоры с NHK, TRT и RTL в Каннах
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Казахстанские фильмы могут появиться на зарубежных телеканалах и цифровых платформах. Киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова провела в Каннах переговоры с японской NHK, турецкой TRT, медиагруппой RTL Group и другими международными компаниями.
Встречи прошли на MIPCOM 2026, международном рынке телевизионного и аудиовизуального контента.
Киностудию в Каннах представляют Айдар Омаров и Ольга Хлащева. Рядом со своими фильмами «Казахфильм» показывает и кинопроекты Государственного центра поддержки национального кино.
Кроме NHK, TRT и RTL Group, делегация встретилась с французской кинокомпанией mk2 Films, компанией Library Kingdom Cooperation и турецкой Kanal D International.
Говорили о деньгах и зрителях. Стороны обсудили покупку и продажу прав на фильмы, показ казахстанского кино на зарубежных телеканалах и цифровых платформах, совместную дистрибуцию и совместное производство.
Для «Казахфильма» поездка в Канны часть большой работы по продвижению отечественного кино за рубежом. Каждая такая встреча дает казахстанским фильмам шанс найти новую аудиторию за пределами страны.
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