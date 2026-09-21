Казахстан без поражений вышел в плей-офф Азиады по настольному теннису
21 Сентября 2026, 18:08
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21 Сентября 2026, 18:0821 Сентября 2026, 18:08
136Фото: @DRSQazaqstan
Мужская сборная Казахстана по настольному теннису вышла в плей-офф Азиатских игр, выиграв все три матча группового этапа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
В заключительной встрече группы G казахстанцы обыграли Лаос со счетом 3:1.
До этого команда уверенно прошла Бангладеш со счетом 3:0 и победила Сингапур 3:1.
Три победы в трех матчах позволили сборной Казахстана занять проходное место и продолжить борьбу в плей-офф.
За команду выступают Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Санжар Жубанов.
Где еще выступят казахстанцы 22 сентября
В понедельник спортсмены Казахстана продолжат выступления на Азиатских играх в Айти-Нагое сразу в нескольких видах спорта.
- С 05:00 начнутся соревнования по академической гребле, женскому шоссейному велоспорту и пляжному волейболу.
- В 05:30 стартует бадминтон, в 05:45 стрельба из пневматической винтовки в смешанных командах.
- С 06:00 казахстанцы выступят в стендовой стрельбе, фехтовании, карате, волейболе, настольном теннисе, плавании и женском баскетболе. Баскетболистки сыграют с Гонконгом.
- В 07:55 начнутся соревнования по стрельбе, в 08:00 женский бокс и спортивная гимнастика.
- В 09:30 женская сборная Казахстана по гандболу встретится с Вьетнамом.
- В 10:00 стартуют поединки по ММА, в 10:30 женская сборная по водному поло сыграет с Таиландом.
- В 11:00 мужская команда Казахстана по гандболу встретится с Кувейтом.
- С 13:00 пройдут соревнования по карате, мужскому боксу и плаванию, в 13:20 начнется фехтование.
- В 13:40 женская сборная Казахстана по баскетболу 3x3 сыграет с Китаем.
- В 14:00 начнутся соревнования по ушу, а в 15:45 мужская команда Казахстана по баскетболу 3x3 встретится со Шри-Ланкой.
Трансляции заявлены на Qazsport.
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