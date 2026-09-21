Казахстан без поражений вышел в плей-офф Азиады по настольному теннису

Мужская сборная Казахстана по настольному теннису вышла в плей-офф Азиатских игр, выиграв все три матча группового этапа, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

В заключительной встрече группы G казахстанцы обыграли Лаос со счетом 3:1.

До этого команда уверенно прошла Бангладеш со счетом 3:0 и победила Сингапур 3:1.

Три победы в трех матчах позволили сборной Казахстана занять проходное место и продолжить борьбу в плей-офф.

За команду выступают Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев и Санжар Жубанов.

Где еще выступят казахстанцы 22 сентября

В понедельник спортсмены Казахстана продолжат выступления на Азиатских играх в Айти-Нагое сразу в нескольких видах спорта.

С 05:00 начнутся соревнования по академической гребле, женскому шоссейному велоспорту и пляжному волейболу.

В 05:30 стартует бадминтон, в 05:45 стрельба из пневматической винтовки в смешанных командах.

С 06:00 казахстанцы выступят в стендовой стрельбе, фехтовании, карате, волейболе, настольном теннисе, плавании и женском баскетболе. Баскетболистки сыграют с Гонконгом.

В 07:55 начнутся соревнования по стрельбе, в 08:00 женский бокс и спортивная гимнастика.

В 09:30 женская сборная Казахстана по гандболу встретится с Вьетнамом.

В 10:00 стартуют поединки по ММА, в 10:30 женская сборная по водному поло сыграет с Таиландом.

В 11:00 мужская команда Казахстана по гандболу встретится с Кувейтом.

С 13:00 пройдут соревнования по карате, мужскому боксу и плаванию, в 13:20 начнется фехтование.

В 13:40 женская сборная Казахстана по баскетболу 3x3 сыграет с Китаем.

В 14:00 начнутся соревнования по ушу, а в 15:45 мужская команда Казахстана по баскетболу 3x3 встретится со Шри-Ланкой.

Трансляции заявлены на Qazsport.