Казахстан и Глобальный институт зеленого роста договорились расширить совместную работу по зеленым проектам, чистой энергетике, водным ресурсам и привлечению инвестиций. Соглашение подписали 21 сентября в Сеуле, передает BAQ.KZ.

Документ определяет правовой статус GGGI в Казахстане и позволяет организации полноценно работать внутри страны. Речь идет уже не только о консультациях, но и о подготовке проектов, которые можно будет выводить на финансирование.

Казахстан входит в GGGI с 2022 года. Сейчас стороны хотят расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

Среди них чистая энергетика и водород, управление водными ресурсами, зеленое финансирование, низкоуглеродное развитие городов и технологии, связанные с искусственным интеллектом. Казахстан рассчитывает привлекать к этим проектам зарубежную экспертизу, технологии и инвестиции.

Офис GGGI хотят открыть в Казахстане

Следующим шагом может стать появление постоянного офиса организации в стране.

Исполнительный директор GGGI Сан Хёп Ким сообщил, что страновой офис планируют открыть в Казахстане в 2027 году. В организации рассчитывают, что Казахстан сможет стать одной из опорных площадок для работы GGGI в Центральной Азии.

GGGI уже участвует в нескольких проектах в Казахстане. Среди них программа по сокращению выбросов при сжигании метана, сотрудничество с Alatau City и Caspian Group Korea, а также проект газотурбинной электростанции, рассчитанной на работу с водородом в Алатау.

Сам Глобальный институт зеленого роста объединяет 55 государств и ведет программы более чем в 57 странах.