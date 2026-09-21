Казахстан договорился с GGGI о новых зеленых проектах и инвестициях
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Казахстан и Глобальный институт зеленого роста договорились расширить совместную работу по зеленым проектам, чистой энергетике, водным ресурсам и привлечению инвестиций. Соглашение подписали 21 сентября в Сеуле, передает BAQ.KZ.
Документ определяет правовой статус GGGI в Казахстане и позволяет организации полноценно работать внутри страны. Речь идет уже не только о консультациях, но и о подготовке проектов, которые можно будет выводить на финансирование.
Казахстан входит в GGGI с 2022 года. Сейчас стороны хотят расширить сотрудничество сразу по нескольким направлениям.
Среди них чистая энергетика и водород, управление водными ресурсами, зеленое финансирование, низкоуглеродное развитие городов и технологии, связанные с искусственным интеллектом. Казахстан рассчитывает привлекать к этим проектам зарубежную экспертизу, технологии и инвестиции.
Офис GGGI хотят открыть в Казахстане
Следующим шагом может стать появление постоянного офиса организации в стране.
Исполнительный директор GGGI Сан Хёп Ким сообщил, что страновой офис планируют открыть в Казахстане в 2027 году. В организации рассчитывают, что Казахстан сможет стать одной из опорных площадок для работы GGGI в Центральной Азии.
GGGI уже участвует в нескольких проектах в Казахстане. Среди них программа по сокращению выбросов при сжигании метана, сотрудничество с Alatau City и Caspian Group Korea, а также проект газотурбинной электростанции, рассчитанной на работу с водородом в Алатау.
Сам Глобальный институт зеленого роста объединяет 55 государств и ведет программы более чем в 57 странах.
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