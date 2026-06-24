Казахстан хочет присоединиться к Horizon Europe

Казахстан подал заявку на получение статуса ассоциированного члена европейской исследовательской программы Horizon Europe. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» в Брюсселе. По словам главы государства, страна намерена развивать экономику, основанную на знаниях, и расширять сотрудничество с Европейским союзом в сферах науки, образования и инноваций.

Мы стремимся к построению экономики, основанной на знаниях. Для достижения этой цели мы подали заявку на ассоциированное членство в следующей рамочной программе Horizon Europe, — сообщил Токаев.

Президент отметил, что ЕС уже является ключевым партнером Казахстана в области науки и образования. Сегодня в стране работают около 40 международных академических и исследовательских центров, созданных совместно с зарубежными вузами и научными организациями. Среди них — Университет прикладных наук Анхальта, Университет Лотарингии и Политехнический университет Марке.

Кроме того, Казахстан активно участвует в европейских образовательных и научных программах Erasmus+ и Horizon Europe.

Казахстан не просто строит экономику – мы укрепляем нашу роль регионального образовательного центра, который готовит высококвалифицированные кадры как для Центральной Азии, так и для других стран, — подчеркнул глава государства.

Токаев также представил европейскому бизнесу возможности Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который занимает первое место среди финансовых центров Восточной Европы и Центральной Азии. Сегодня на его площадке зарегистрировано более 5800 компаний из 90 стран мира, включая почти 250 компаний из государств Евросоюза.