Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым. Стороны отметили устойчивую динамику отношений и подтвердили готовность развивать сотрудничество — прежде всего в экономике и на уровне регионов. В числе практических шагов — открытие Генерального консульства Беларуси в Алматы. По оценке экспертов, важную роль во взаимодействии стран играет и формат ЕАЭС, который создает дополнительные условия для кооперации и расширения торгово-экономических связей. О том, что сегодня сближает Казахстан и Беларусь и какие направления выглядят наиболее перспективными – в интервью рассказал белорусский политолог, кандидат политических наук Олег Лешенюк.

- Олег Николаевич, на встрече с главой МИД Беларуси Президент Касым-Жомарт Токаев отметил высокую динамику казахстанско-белорусского партнерства. Как Вы оцениваете текущий уровень отношений и что сегодня обеспечивает их устойчивость?

- Отношения между Казахстаном и Беларусью строятся на взаимных интересах, а не на ситуативной выгоде, и могут быть охарактеризованы как долгосрочное стратегическое партнёрство, основанное на многолетней дружбе. Страны прагматично выстраивают экономическое сотрудничество, ведут политический диалог, имеют похожие подходы к вопросам суверенитета, многополярности и многостороннего взаимодействия, национальной безопасности.

Кроме этого, широкий спектр взаимодействия подтверждается и на уровне реализации интеграционных программ, которые определяются институциональными рамками ЕАЭС, СНГ, ШОС. Все это залог устойчивого развития партнерства и перспективного роста экономических показателей в будущем.

- По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью вырос на 30% и достиг 1,2 млрд долларов. Какие факторы обеспечивают такую динамику? В каких сферах Вы видите наибольший потенциал для сотрудничества?

- Рост товарооборота на треть – это результат кропотливой работы по активизации контактов между деловыми сообществами и расширению номенклатуры поставок, а также снятию таможенных барьеров, и упрощению логистики в рамках ЕАЭС. Беларусь поставляет в Казахстан технику, продукты питания, химическую продукцию и др. Наибольший потенциал для дальнейшего роста заложен в сфере машиностроения и промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, IT и цифровой экономики, логистики с учётом транзитного положения обеих стран. Не имея общей границы, страны достигли обмена продукцией, а создание совместных производств осуществляет трансфер технологий, создает новые рабочие места.

- Ожидается заседание Высшего Евразийского экономического совета. Какую роль сегодня играет Евразийский экономический союз в развитии отношений между Казахстаном и Беларусью?

- Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета даст возможность пересмотреть важные вехи сотрудничества, отметить достижения, найти новые точки соприкосновения, в том числе в сфере промышленной кооперации и цифровой интеграции. ЕАЭС дополняет наши двусторонние отношения: это координация экономической политики. Единый рынок, общие технические регламенты, свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы создают условия, которые невозможно воспроизвести в двустороннем формате. ЕАЭС задает тон обеим странам. И Казахстан, и Беларусь должны соответствовать уровню, выдержать конкуренцию по всем направлениям, обеспечить качество товаров и услуг. Ведь в перспективе стоит задача вывести совместные проекты на пространство всего Евразийского экономического союза.

- Президент Казахстана приветствовал открытие Генерального консульства Беларуси в Алматы. Какое значение это имеет для развития связей между регионами и бизнесом двух стран?

- Открытие Генконсульства в Алматы подтверждает значимость двусторонних отношений. Консульское присутствие упрощает визовое и документарное сопровождение взаимодействия, поддерживает белорусскую диаспору, позволяет выстраивать работу непосредственно с бизнесом и экспертным сообществом Казахстана, создавать условия для межрегиональных контактов, в том числе и для развития взаимодействия в гуманитарной сфере. Генконсульство – ускорение процессов коммуникации, своего рода перспективная инвестиция в партнерство.

- Белорусская сторона отметила, что в основе политики Казахстана лежат интересы граждан. Насколько схожесть социальных приоритетов сегодня способствует сближению двух стран?

- Обе страны имеют схожую систему ценностей, что позволяет выстраивать доверительный и предметный политический диалог. Общность подходов к качеству жизни граждан, доступности образования, здравоохранения, социального обеспечения и защиты являются базой для обмена опытом и практик в различных областях, особенно в сфере социальной политики, управления и др. Обе страны заинтересованы в тесном, открытом и предметном контакте.

- В Казахстане реализуется конституционная реформа, инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Может ли этот процесс представлять интерес для Беларуси и как он воспринимается в контексте двусторонних отношений?

- Конституционная реформа Президента Токаева отражает желание модернизировать систему госуправления в соответствии с веяниями современности, но при этом обеспечить суверенное устойчивое развитие страны и политическую стабильность. Опыт Казахстана и опыт Беларуси в процессах государственного и партийного строительства представляют аналитический интерес, который будет полезен не только в этих странах, но для других государств и международных организаций Евразии. Особый интерес представляют направления электоральной, информационной безопасности, антикризисная повестка в контексте глобальных вызовов.