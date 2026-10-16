Казахстан и еще пять стран будут вместе изучать наследие Золотой Орды

Ученые Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Монголии объединяются, чтобы вместе изучать Степную цивилизацию, Улус Джучи и Золотую Орду. Академии наук шести стран подписали соглашение о создании международного консорциума. В планах совместные археологические экспедиции, цифровой архив Степной цивилизации и интерактивный атлас.

Соглашение подписали 16 октября по инициативе Национальной академии наук при Президенте Казахстана на девятом заседании Генеральной Ассамблеи Союза национальных академий наук тюркского мира. Заседание провели в честь 80-летия казахстанской академии.

Консорциум объединит ученых, исторические источники и исследовательскую базу шести стран. Ученые будут изучать, какое место Степная цивилизация занимает в истории Евразии, опираясь на новые данные и методы на стыке разных наук.

В фокусе наследие Улуса Джучи и Золотой Орды, традиции государственности и права, историческая дипломатия, связи Великого Шелкового пути и то, как культура передавалась из поколения в поколение.

Кроме экспедиций и цифрового архива, ученые соберут корпус исторических источников и оцифруют старинные рукописи. В исследованиях будут использовать искусственный интеллект и геоинформационные технологии, готовить академические издания и привлекать к международным проектам молодых ученых.

Президент Национальной академии наук Казахстана Акылбек Куришбаев призвал превращать научное сотрудничество в конкретные долгосрочные проекты.

«Наша ключевая позиция – преобразовать взаимодействие между академиями в совместные программы, общую исследовательскую инфраструктуру и создать постоянные возможности для молодых ученых», – сказал он.

Чтобы работа шла системно, предложили разработать совместную Дорожную карту научного сотрудничества на 2027–2031 годы. В ней главное внимание уделят введению исторических источников в научный оборот, совместным исследованиям, общей научной инфраструктуре и поддержке молодых исследователей.