Казахстан и мир: насколько эффективна отечественная система социальной защиты
Несмотря на рост социальных расходов и развитие цифровых услуг, Казахстану предстоит провести еще ряд реформ для повышения эффективности системы социальной защиты.
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Казахстан позиционирует себя как социальное государство. Согласно Конституции, государство обязано обеспечивать благосостояние граждан, защищать их от социальных рисков и повышать качество жизни населения. В последние годы в стране увеличиваются социальные выплаты, совершенствуется пенсионная система и активно развиваются цифровые государственные услуги. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, насколько казахстанская модель социальной защиты соответствует мировым стандартам.
Что включает в себя система социальной защиты?
Международная организация труда определяет социальную защиту как совокупность механизмов поддержки граждан в сложных жизненных ситуациях. В нее входят пенсионное обеспечение, пособия по безработице, поддержка людей с инвалидностью, выплаты по рождению и уходу за ребенком, программы борьбы с бедностью и социальные услуги.
В Казахстане система социальной защиты построена на этих же принципах. Она включает государственное социальное обеспечение, обязательное социальное страхование и адресную социальную помощь. Государство оказывает поддержку гражданам при достижении пенсионного возраста, утрате трудоспособности, потере работы или снижении доходов.
Какое место занимает Казахстан в мировых рейтингах?
Одним из ключевых показателей развития социальной системы считается объем расходов государства на социальную сферу.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Франция направляет на социальную защиту около 31% валового внутреннего продукта, Италия – около 28%, Германия – более 25%.
В Казахстане расходы на социальную сферу также ежегодно растут, однако их доля в экономике остается значительно ниже, чем в развитых странах. Вместе с тем международные эксперты оценивают Казахстан как одно из государств Центральной Азии с наиболее развитой системой социальной защиты.
Пенсионная реформа – одно из главных преимуществ Казахстана
Казахстан стал одной из первых стран постсоветского пространства, внедривших накопительную пенсионную систему. С 1998 года будущая пенсия граждан стала зависеть не только от государственного бюджета, но и от личных пенсионных накоплений.
Во Всемирном банке эту реформу называют одним из наиболее значимых институциональных преобразований в регионе.
Сегодня пенсионеры получают выплаты из нескольких источников: базовую и солидарную пенсии, а также выплаты за счет накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде. Такой подход позволяет снизить нагрузку на бюджет, однако эксперты отмечают, что у части населения объем пенсионных накоплений может оказаться недостаточным.
Насколько эффективна система социального страхования?
Еще одной особенностью казахстанской модели является обязательное социальное страхование. Официально трудоустроенные граждане делают отчисления в Государственный фонд социального страхования и имеют право на выплаты при наступлении определенных жизненных обстоятельств.
Так, государственная поддержка предусмотрена в случае потери работы, утраты трудоспособности, потери кормильца, а также в период ухода за ребенком. По оценке Всемирного банка, подобные механизмы являются важным инструментом обеспечения социальной стабильности.
Казахстан – среди лидеров по цифровизации социальных услуг
В последние годы в стране особое внимание уделяется цифровизации социальной сферы. Значительная часть социальных выплат назначается автоматически, а многие государственные услуги доступны в онлайн-формате через портал eGov.
В индексе развития электронного правительства ООН Казахстан стабильно занимает высокие позиции. Цифровизация позволила сократить количество необходимых документов и снизить потребность в личном посещении государственных органов, сделав социальные услуги более доступными для населения.
Чему можно поучиться у развитых стран?
В качестве образца эффективной социальной политики часто приводят страны Скандинавии – Швецию, Норвегию и Данию. В этих государствах граждане получают широкую поддержку на протяжении всей жизни.
Речь идет о доступной или бесплатной медицине, высоком качестве образования, длительных выплатах по безработице и развитых программах поддержки семей. При этом основой таких систем являются высокие налоги.
Интересен и опыт Германии, где система социальной защиты в значительной степени базируется на страховой модели. Работники и работодатели регулярно делают взносы, а государство оказывает поддержку при возникновении различных социальных рисков. По мнению экспертов, действующая модель Казахстана во многом схожа с германской системой.
Какие реформы необходимы Казахстану?
По мнению специалистов, в ближайшие годы Казахстану необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях.
Прежде всего, важно повышать реальную покупательную способность социальных выплат. В условиях инфляции номинальный рост пособий и пенсий не всегда означает улучшение уровня жизни населения.
Кроме того, необходимо активнее вовлекать самозанятых граждан в систему социального страхования. Еще одним приоритетом должно стать совершенствование механизмов раннего выявления социальных рисков и адресного оказания помощи действительно нуждающимся гражданам с использованием цифровых технологий.
Дополнительное давление на систему социальной защиты оказывают такие факторы, как старение населения, изменения на рынке труда и урбанизация.
В целом эксперты сходятся во мнении, что система социальной защиты Казахстана остается одной из наиболее развитых в Центральной Азии. В стране сформированы современные пенсионные механизмы, институты социального страхования и цифровые сервисы. Однако для дальнейшего повышения эффективности системе необходимы масштабные реформы.
Как отмечают специалисты, успешное социальное государство XXI века – это не только государство, выплачивающее пособия, но и система, способная быстро и качественно поддержать человека в любой сложной жизненной ситуации. Именно в этом направлении сегодня развивается социальная политика Казахстана.
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