Казахстан позиционирует себя как социальное государство. Согласно Конституции, государство обязано обеспечивать благосостояние граждан, защищать их от социальных рисков и повышать качество жизни населения. В последние годы в стране увеличиваются социальные выплаты, совершенствуется пенсионная система и активно развиваются цифровые государственные услуги. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, насколько казахстанская модель социальной защиты соответствует мировым стандартам.

Что включает в себя система социальной защиты?

Международная организация труда определяет социальную защиту как совокупность механизмов поддержки граждан в сложных жизненных ситуациях. В нее входят пенсионное обеспечение, пособия по безработице, поддержка людей с инвалидностью, выплаты по рождению и уходу за ребенком, программы борьбы с бедностью и социальные услуги.

В Казахстане система социальной защиты построена на этих же принципах. Она включает государственное социальное обеспечение, обязательное социальное страхование и адресную социальную помощь. Государство оказывает поддержку гражданам при достижении пенсионного возраста, утрате трудоспособности, потере работы или снижении доходов.

Какое место занимает Казахстан в мировых рейтингах?

Одним из ключевых показателей развития социальной системы считается объем расходов государства на социальную сферу.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Франция направляет на социальную защиту около 31% валового внутреннего продукта, Италия – около 28%, Германия – более 25%.

В Казахстане расходы на социальную сферу также ежегодно растут, однако их доля в экономике остается значительно ниже, чем в развитых странах. Вместе с тем международные эксперты оценивают Казахстан как одно из государств Центральной Азии с наиболее развитой системой социальной защиты.

Пенсионная реформа – одно из главных преимуществ Казахстана

Казахстан стал одной из первых стран постсоветского пространства, внедривших накопительную пенсионную систему. С 1998 года будущая пенсия граждан стала зависеть не только от государственного бюджета, но и от личных пенсионных накоплений.

Во Всемирном банке эту реформу называют одним из наиболее значимых институциональных преобразований в регионе.

Сегодня пенсионеры получают выплаты из нескольких источников: базовую и солидарную пенсии, а также выплаты за счет накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде. Такой подход позволяет снизить нагрузку на бюджет, однако эксперты отмечают, что у части населения объем пенсионных накоплений может оказаться недостаточным.

Насколько эффективна система социального страхования?

Еще одной особенностью казахстанской модели является обязательное социальное страхование. Официально трудоустроенные граждане делают отчисления в Государственный фонд социального страхования и имеют право на выплаты при наступлении определенных жизненных обстоятельств.

Так, государственная поддержка предусмотрена в случае потери работы, утраты трудоспособности, потери кормильца, а также в период ухода за ребенком. По оценке Всемирного банка, подобные механизмы являются важным инструментом обеспечения социальной стабильности.

Казахстан – среди лидеров по цифровизации социальных услуг

В последние годы в стране особое внимание уделяется цифровизации социальной сферы. Значительная часть социальных выплат назначается автоматически, а многие государственные услуги доступны в онлайн-формате через портал eGov.

В индексе развития электронного правительства ООН Казахстан стабильно занимает высокие позиции. Цифровизация позволила сократить количество необходимых документов и снизить потребность в личном посещении государственных органов, сделав социальные услуги более доступными для населения.

Чему можно поучиться у развитых стран?

В качестве образца эффективной социальной политики часто приводят страны Скандинавии – Швецию, Норвегию и Данию. В этих государствах граждане получают широкую поддержку на протяжении всей жизни.

Речь идет о доступной или бесплатной медицине, высоком качестве образования, длительных выплатах по безработице и развитых программах поддержки семей. При этом основой таких систем являются высокие налоги.

Интересен и опыт Германии, где система социальной защиты в значительной степени базируется на страховой модели. Работники и работодатели регулярно делают взносы, а государство оказывает поддержку при возникновении различных социальных рисков. По мнению экспертов, действующая модель Казахстана во многом схожа с германской системой.

Какие реформы необходимы Казахстану?

По мнению специалистов, в ближайшие годы Казахстану необходимо сосредоточиться на нескольких направлениях.

Прежде всего, важно повышать реальную покупательную способность социальных выплат. В условиях инфляции номинальный рост пособий и пенсий не всегда означает улучшение уровня жизни населения.

Кроме того, необходимо активнее вовлекать самозанятых граждан в систему социального страхования. Еще одним приоритетом должно стать совершенствование механизмов раннего выявления социальных рисков и адресного оказания помощи действительно нуждающимся гражданам с использованием цифровых технологий.

Дополнительное давление на систему социальной защиты оказывают такие факторы, как старение населения, изменения на рынке труда и урбанизация.

В целом эксперты сходятся во мнении, что система социальной защиты Казахстана остается одной из наиболее развитых в Центральной Азии. В стране сформированы современные пенсионные механизмы, институты социального страхования и цифровые сервисы. Однако для дальнейшего повышения эффективности системе необходимы масштабные реформы.

Как отмечают специалисты, успешное социальное государство XXI века – это не только государство, выплачивающее пособия, но и система, способная быстро и качественно поддержать человека в любой сложной жизненной ситуации. Именно в этом направлении сегодня развивается социальная политика Казахстана.