Казахстан и ООН обсудили участие женщин в политике

В Казахстане хотят расширять участие женщин в общественной и политической жизни и продолжить совместную работу с «ООН-женщины». Дальнейшие шаги обсудили в Министерстве культуры и информации, передает BAQ.KZ.

На встречу приехали региональный директор «ООН-женщины» для Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке и ее заместитель Элиса Фернандес Саэнс.

В состав делегации вошли глава Центральноазиатского координационного офиса и представитель странового офиса структуры в Казахстане Джерен Гювен Гюрэс, руководитель программы «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева.

Вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов рассказал о работе по защите прав женщин и расширению их возможностей. Отдельно обсуждалось равное участие женщин в общественной и политической жизни.

Среди изменений последних лет участники встречи назвали усиление уголовной ответственности за семейно-бытовое насилие, введение гендерно-ориентированного бюджетирования и гендерной экспертизы законодательства.

Прозвучали и данные о представительстве женщин в законодательном органе. Их доля в Курултае выросла с 18,9% до 33,8%.

Представители «ООН-женщины» отметили вклад Казахстана в продвижение гендерной повестки в Центральной Азии и участие страны в сотрудничестве между государствами региона.

Сейчас Казахстан и «ООН-женщины» работают по двум документам. Это Национальный план действий по реализации повестки Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» и программа сотрудничества с «ООН-женщины» на 2025-2027 годы.

В конце встречи стороны определили направления дальнейшей совместной работы.