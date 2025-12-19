Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, передаёт BAQ.KZ.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки критически важных минералов, а также устойчивого управления природными ресурсами.

Глава государства отметил высокую заинтересованность JOGMEC в реализации проектов в Казахстане и поддержал идею расширения участия организации в геологоразведочных проектах, включая открытие её представительства в стране. По мнению Президента, это усилит координацию совместных проектов и активное участие японских промышленных и технологических компаний на казахстанском рынке.

JOGMEC является ключевым государственным институтом Японии, отвечающим за энергетическую и минерально-сырьевую безопасность, включая поставки нефти, газа, водорода, аммиака и редкоземельных металлов.