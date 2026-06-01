Казахстан идет на рекорд: в Брюсселе готовят соглашения на миллиарды долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе его визита в Брюссель ожидается подписание коммерческих соглашений на сумму свыше 12 миллиардов долларов. Выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС», глава государства отметил, что это свидетельствует о переходе отношений между Казахстаном и Европейским союзом от обсуждения перспектив к реализации конкретных проектов. Президент также рассказал о ключевых экономических показателях страны.

По его словам, в 2025 году рост экономики Казахстана составил 6,5 %, что более чем вдвое превышает прогнозируемые темпы мирового роста.

Наш ВВП превысил 305 млрд долларов, а ВВП на душу населения – 15 тысяч долларов. По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году объем экономики страны достигнет 360 млрд долларов. На долю малых и средних предприятий в настоящее время приходится около 40% нашей экономики, почти 70% инвестиций в основной капитал обеспечивается за их счет. В основе этих достижений лежат комплексные структурные реформы, - сказал Токаев.

Глава государства связал эти результаты с проводимыми в стране политическими и экономическими реформами. Он заявил об укреплении демократических институтов, усилении верховенства закона, развитии системы сдержек и противовесов и расширении механизмов защиты прав инвесторов.

Отдельно президент отметил запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы по принципу «единого окна», работу Инвестиционного совета, а также новую программу Altyn Visa, предусматривающую налоговые и миграционные льготы для иностранных инвесторов.