Казахстан исключил Египет из списка нежелательных стран
Решение принято с учетом текущей обстановки и работы туристической инфраструктуры.
Сегодня 2026, 21:02
Фото: Pixabay.com
МИД сообщил, что поездки в Египет больше не входят в перечень не рекомендуемых, передает BAQ.KZ.
При этом рекомендации воздержаться от поездок сохраняются для ряда стран Ближнего Востока, включая Израиль, Иран, ОАЭ, Катар и другие.
В МИДе напомнили, что гражданам Казахстана в регионе советуют соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.
