Казахстан исключил Египет из списка нежелательных стран

Решение принято с учетом текущей обстановки и работы туристической инфраструктуры.

Сегодня 2026, 21:02
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
99
Фото: Pixabay.com

МИД сообщил, что поездки в Египет больше не входят в перечень не рекомендуемых, передает BAQ.KZ.

При этом рекомендации воздержаться от поездок сохраняются для ряда стран Ближнего Востока, включая Израиль, Иран, ОАЭ, Катар и другие.

В МИДе напомнили, что гражданам Казахстана в регионе советуют соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.

Самое читаемое

Наверх