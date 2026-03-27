МИД сообщил, что поездки в Египет больше не входят в перечень не рекомендуемых, передает BAQ.KZ.

При этом рекомендации воздержаться от поездок сохраняются для ряда стран Ближнего Востока, включая Израиль, Иран, ОАЭ, Катар и другие.

В МИДе напомнили, что гражданам Казахстана в регионе советуют соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей.