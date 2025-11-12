Касыым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит имеет огромное значение для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией, передает BAQ.KZ.

"Сегодня достигнутые договоренности полностью отражают успешное развитие многогранного сотрудничества между нашими странами. Это уникальное взаимодействие не отклоняется от своего курса", - сказал он.

Президент отметил, что масштаб всесторонних связей между двумя ведущими государствами постсоветского пространства действительно стал важным элементом системы евразийской безопасности.

"Эта концепция обсуждается и изучается рядом заинтересованных государств. Главное, что нас объединяет — это богатая история, уходящая корнями в века, активные культурно-духовные связи, общие ценности, схожие взгляды на современные вызовы и ориентир на будущее. На такой прочной основе наше стратегическое партнерство развивается интенсивно во всех направлениях", - подчеркнул он.

Особое внимание он уделил памятным юбилейным датам.

"В этом году для наших государств отмечено несколько значимых юбилейных дат. Мы достойно отпраздновали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Таким образом, мы вспомнили и отдали дань уважения настоящим героям и патриотам, которые на пути защиты Родины и Великой Победы продемонстрировали пример единства, не имеющий прецедентов в мировой истории. 70-летие знаменитого космодрома Байконур также стало важным событием. Это уникальный проект, который на протяжении многих лет демонстрирует наше научно-техническое сотрудничество в освоении космоса. 20-летие Договора о государственной границе между Казахстаном и Россией — важная веха. Наша самая длинная в мире сухопутная граница — яркий символ добрососедства", - добавил он.

Касым-Жомарт Токаев прокомментировал подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

"Документ имеет историческое значение, отражает незыблемость взаимного доверия и широкие перспективы сотрудничества между нашими народами. В этой связи хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу Путину за его личный вклад в укрепление двусторонних отношений. Мы в Казахстане знаем и уважаем Президента России как государственного деятеля глобального масштаба, чье имя хорошо известно во всех странах мира и воспринимается как символ веры и воли в том, что касается защиты интересов русского народа и всего российского государства в этом неспокойном мире. Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации. Высоко оцениваю состоявшиеся переговоры, они прошли в открытой, доверительной атмосфере и принесли практическую пользу", - отметил он.

Президент также сообщил о достигнутой договоренности поддерживать интенсивный диалог на всех уровнях.