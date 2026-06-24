Казахстан может стать партнером Европы в области критически важных минералов

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны стать надежным партнером Европейского союза в сфере поставок критически важных минералов и энергетических ресурсов. Выступая на круглом столе «Казахстан – ЕС» в Брюсселе, глава государства отметил, что Казахстан способен поставлять 21 из 34 видов сырья, включенных Евросоюзом в перечень критически важных минералов. Для развития сотрудничества президент предложил использовать модель офтейк-контрактов, предусматривающую долгосрочные гарантии поставок.

По его словам, такой подход позволит не только экспортировать сырье, но и развивать переработку внутри страны, создавая производства с высокой добавленной стоимостью. Токаев также сообщил о планах по созданию Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам.

Наша страна является крупнейшим в мире производителем урана, обеспечивающим около 40% мирового спроса. Наряду со значительными запасами нефти, газа и угля, мы активно развиваем проекты по производству «зеленого» водорода. Кроме того, на территории Казахстана находятся значительные неразработанные запасы лития, никеля, ванадия и кобальта. В конечном итоге, мы предлагаем нашим партнерам прагматичную формулу: «инвестиции и технологии в обмен на доступ к стратегическим ресурсам» в полном соответствии с европейскими стандартами, – отметил президент.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, Токаев отметил, что Казахстан последовательно укрепляет позиции надежного поставщика энергоресурсов для Евросоюза. По его словам, в прошлом году почти 13% всей казахстанской нефти было поставлено на европейский рынок. Президент подчеркнул, что республика заинтересована в дальнейшем увеличении поставок и укреплении энергетической безопасности региона. В этой связи он назвал обеспечение стабильной работы Каспийского трубопроводного консорциума одним из ключевых стратегических приоритетов страны.