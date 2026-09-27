Казахстан начал Лигу наций с ничьей на Фарерах
27 Сентября 2026, 07:47
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27 Сентября 2026, 07:4727 Сентября 2026, 07:47
228Фото: КФФ
Сборная Казахстана сыграла вничью с Фарерскими островами в первом матче Лиги наций сезона-2026/27. Встреча в Торсхавне завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на 14-й минуте — отличился Аки Самуэльсен. Казахстан отыгрался спустя 12 минут: после подачи Бауыржана Исламхана с углового Темирлан Ерланов забил головой.
Во втором тайме фарерцы создали несколько опасных моментов, однако не смогли забить. Казахстан также не сумел выйти вперед. После первого тура команды набрали по одному очку. Следующий матч Казахстан проведет 29 сентября в гостях против Словакии.
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