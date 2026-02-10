Железнодорожные поставки через Хоргос обеспечили быстрый и выгодный трансграничный маршрут для агросырья, сообщает BAQ.kz.

В Иньчуань, административный центр Нинся-Хуэйского автономного района на северо-западе Китая, прибыла партия из 1 767 тонн казахстанских льняных семян. Груз прошел КПП Хоргос и был доставлен в бондовую зону Иньчуаньского железнодорожного логистического центра, а затем автотранспортом перемещен в перерабатывающий комплекс.

Произведенное из семян льняное масло планируется реализовать на рынках Иньчуаня и прилегающих районов. Нинся-Хуэйский АР считается ключевым регионом Китая по переработке и потреблению льна.

По мнению экспертов, запуск железнодорожных маршрутов между Китаем и странами Центральной Азии сокращает сроки и стоимость доставки, а также гарантирует стабильные поставки сырья для агропромышленного сектора.