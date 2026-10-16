Казахстан стал первой страной Центральной Азии, которая присоединилась к инициативе Группы Всемирного банка Metals and Minerals Compact. Вместе с банком страна рассчитывает привлечь в горно-металлургическую отрасль около $20 млрд инвестиций к 2031 году. Деньги должны пойти на расширение минерально-сырьевой базы, добычу и переработку, современные технологии и инфраструктуру.

Церемония прошла 16 октября в Таиланде, на полях ежегодных встреч Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда. Казахстан на ней представлял председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Министерства промышленности и строительства Ерлан Галиев.

Страновую стратегию сотрудничества на 2026–2030 годы, Компакт, разработали Министерство промышленности и строительства и Агентство по стратегическому планированию и реформам вместе со Всемирным банком. Так страна выполняет задачи по развитию горно-металлургического комплекса и привлечению инвестиций, которые Глава государства поставил в Послании народу.

Компакт объединяет финансовую, аналитическую и техническую поддержку Всемирного банка. В его основу легли Национальный план развития до 2029 года, Концепция развития геологической отрасли на 2023–2027 годы и Комплексный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов на 2024–2028 годы.

Сотрудничество пойдет в трех направлениях. Первое касается правил игры в отрасли. Регулирование сделают прозрачным и предсказуемым, улучшат инвестиционный климат и внедрят международные экологические и социальные стандарты.

Второе направление это геологоразведка, инфраструктура и кадры. В планах цифровизация геологических данных, развитие энергетики и транспорта, современные технологии переработки металлов и подготовка специалистов.

Третье направление касается частных денег. Всемирный банк поддержит инвестиционные проекты в добыче и глубокой переработке своими финансовыми и гарантийными инструментами, поможет развивать производства с высокой добавленной стоимостью и привлекать международных инвесторов.

«Казахстан привержен принципам ответственного и устойчивого развития минерально-сырьевого сектора. Сотрудничество с Группой Всемирного банка содействует реализации национальных приоритетов в области развития переработки сырья и расширения производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерства, которое будет способствовать повышению конкурентоспособности и устойчивости отрасли, диверсификации экономики и более эффективному использованию природно-ресурсного потенциала нашей страны», – сказал министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев.

От Компакта ждут развития глубокой переработки, новых рабочих мест и более прочных позиций Казахстана в глобальных производственных цепочках.