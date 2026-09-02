Казахстан почти вдвое увеличит мощности нефтепереработки
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Казахстан планирует довести мощности по переработке нефти до 40 млн тонн в год. В Министерстве энергетики заявили, что для этого расширят действующие НПЗ и построят еще один крупный завод мощностью 10 млн тонн, сообщает BAQ.KZ.
Сейчас совокупная мощность нефтеперерабатывающих заводов страны составляет около 18 млн тонн в год. В рамках Концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли на 2025-2040 годы этот показатель хотят довести до 29 млн тонн.
Еще 10 млн тонн в год должен дать новый крупнотоннажный НПЗ. После его запуска общие мощности страны по переработке нефти приблизятся к 40 млн тонн в год.
За последние два года отрасль уже прибавила в объемах. В 2024 году в Казахстане переработали 18,3 млн тонн нефти. Это на 2,23% выше плана. Выпуск нефтепродуктов составил 14,75 млн тонн.
В 2025 году переработка выросла до 18,4 млн тонн, превысив план на 4,5%. Производство нефтепродуктов достигло 15,47 млн тонн, что на 6,3% выше запланированного уровня.
На 2026 год заложен выпуск 15,49 млн тонн нефтепродуктов.
Отдельная задача касается глубины переработки. Сейчас она составляет около 89%. В перспективе показатель хотят довести до 94%.
Это позволит получать больше готовой продукции из того же объема сырья. В планах рост выпуска моторных топлив, расширение нефтехимии и переход на более высокий экологический стандарт нефтепродуктов с К4 до К5+.
В Минэнерго рассчитывают, что новые мощности помогут сократить зависимость от внешних поставок отдельных видов продукции и глубже перерабатывать казахстанскую нефть внутри страны.
Концепция предполагает переход от преимущественно сырьевой модели к более глубокой переработке и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
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