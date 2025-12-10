Вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова, выступая на международной конференции в Астане, заявила, что уходящий 2025 год стал значимым этапом для Казахстана в сфере защиты прав человека на международной арене. По её словам, страна продемонстрировала устойчивый прогресс и получила высокую оценку со стороны структур ООН, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Сегодняшнее мероприятие подчёркивает нашу общую приверженность идеалам Всеобщей декларации прав человека и показывает, что вопросы прав и свобод личности находятся в центре государственной политики", – отметила Жакселекова.

По её словам, в январе 2025 года Казахстан прошёл очередной цикл Универсального периодического обзора (УПО) в Совете ООН по правам человека. Во время защиты были представлены данные о проводимых реформах и подтверждены усилия государства в сфере защиты прав женщин, укрепления антидискриминационной политики, обеспечения трудовых прав, поддержки профсоюзов, расширения свободы слова, защиты журналистов и реализации политики нулевой толерантности к пыткам.

"По итогам обзора Казахстан получил почти 300 рекомендаций, из которых 88% не просто поддержал, но уже взял в работу. Это значительно лучше, чем результаты предыдущего цикла УПО в 2019 году", – подчеркнула вице-министр.

Жакселекова отметила, что иностранные делегации также положительно оценили последовательный прогресс Казахстана в совершенствовании законодательства и практики в области прав человека, а также соблюдение международных стандартов.

Вторым важным событием года стала защита третьего национального доклада Казахстана о выполнении Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПЧ) на 144-й сессии Комитета ООН по правам человека в Женеве. Казахстанская делегация представила конкретные результаты, достигнутые за последние девять лет.

"Мы подчеркнули отмену смертной казни, ужесточение ответственности за насилие, борьбу с пытками, противодействие торговле людьми и другие меры, которые укрепляют правовую защиту граждан. Казахстан не просто принимает рекомендации, но уже реализует их на практике", – сказала Жакселекова.

Она также напомнила, что глава государства за последние годы утвердил три последовательных плана действий в области прав человека, и их реализация уже приносит реальные результаты. По словам вице-министра, такие мероприятия, как сегодняшняя конференция, помогают объединять усилия государственных органов, неправительственных организаций и международных экспертов.