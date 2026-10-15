Казахстан предлагает создать единый цифровой коридор от Китая до Европы

Казахстан предложил объединить транспортные данные и обеспечить взаимное признание электронных документов на международных маршрутах от Китая до Европы. Об этом заявил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов на VIII международном бизнес-форуме New Silk Way в Астане, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам вице-министра, Казахстан продолжает развивать транспортную инфраструктуру, включая железнодорожные пути, порты, подвижной состав и пункты пропуска. Однако сегодня скорость международных перевозок зависит не только от состояния дорог, но и от эффективности обмена информацией между странами.

Как отметил Тайжанов, одной из главных причин задержек грузов остаются длительные процедуры оформления документов и повторный ввод одних и тех же данных на границах и в портах.

«При этом контейнер чаще ждет не свободного пути, а документа. Не локомотива, а подтверждения. Не парома, а информации о том, что за груз к нему едет. На каждой границе и в каждом порту одни и те же данные вводятся заново. Каждый такой шаг – это часы простоя и лишние издержки для бизнеса», – отметил вице-министр.

Один груз – один цифровой след

Для решения этой проблемы Казахстан намерен развивать единое цифровое пространство, которое объединит различные виды транспорта.

Основой этой системы становится отраслевая платформа Smart Data Transport. К ней уже подключен ряд информационных систем транспортной отрасли, работа по интеграции новых источников данных продолжается.

Предполагается, что искусственный интеллект позволит заранее прогнозировать задержки, эффективнее использовать транспортную инфраструктуру и быстрее реагировать на возможные риски.

«Поэтому следующий рывок в скорости дадут не новые километры, а данные и искусственный интеллект, который на них работает. Наша цель – единый цифровой контур для всех видов транспорта. Принцип простой: один груз, один цифровой след, одно окно. Данные вводятся один раз и дальше идут вместе с грузом, на шаг впереди него», – подчеркнул Жанибек Тайжанов.

Три предложения Казахстана

В ходе стратегической сессии вице-министр обозначил три направления международного сотрудничества.

Первое предусматривает объединение транспортных данных, внедрение совместимых цифровых стандартов и взаимное признание электронных документов на всем маршруте от Китая до Европы. При этом каждая страна продолжит хранить свои данные самостоятельно.

Второе направление связано с совместным внедрением искусственного интеллекта. Казахстан предлагает обмениваться готовыми технологическими решениями и тестировать их непосредственно на действующих транспортных маршрутах.

Третье – цифровое взаимодействие на международных коридорах. Речь идет о согласовании пограничных процедур, единых подходах к оценке рисков и установлении общих показателей скорости доставки грузов.

«Ни одна страна не сделает коридор цифровым в одиночку. Контейнер идет столько, сколько идет его самый медленный участок. Поэтому мы предлагаем сосредоточить совместную работу на трех направлениях», – заявил вице-министр.

По словам Тайжанова, внедрение цифровых решений должно приносить измеримый результат как перевозчикам и пассажирам, так и государству.

Предложенные инициативы направлены на сокращение времени оформления грузов, повышение предсказуемости международных перевозок и развитие цифрового взаимодействия между странами, через которые проходят транспортные коридоры Евразии.