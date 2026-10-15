Казахстан предложил расширить повестку СВМДА за счет искусственного интеллекта
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Президент напомнил участникам VII саммита СВМДА, что вопросы безопасности всегда были среди главных направлений работы форума.
«Наша Организация может внести существенный вклад в мирное урегулирование споров, разоружение и установление мира. Сегодня это приобретает особую актуальность. Взаимодействуя с ООН, ШОС, СНГ и другими международными институтами, СВМДА должно играть более активную роль в преодолении разногласий как в Азии, так и за ее пределами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, участникам форума необходимо переходить к конкретным инициативам.
«В этой связи призываем государства-участники воплотить нашу коллективную политическую волю в конкретные инициативы, приводящие к ощутимым результатам. В качестве практического шага предлагаем запустить Механизм превентивной дипломатии. Миростроительство должно опережать кризисы. Предотвратить конфликт гораздо эффективнее и дешевле, чем урегулировать уже разгоревшееся противостояние», – отметил Президент.
Он добавил, что такой механизм позволит странам системно участвовать в принятии решений и перейти от деклараций к согласованным действиям.
Глава государства отдельно остановился на рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта и киберугрозами.
«Искусственный интеллект, или суперинтеллект, уже стал определяющим фактором экономического развития и национальной конкурентоспособности. В то же время, кибератаки играют чрезвычайно разрушительную роль в современных конфликтах. Еще большую обеспокоенность вызывает неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, возможности которого совершенствуются быстрее, чем механизмы международно-правового регулирования», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что уже фиксировались случаи, когда ИИ-агенты обходили защитные механизмы и получали несанкционированный доступ к внешним системам.
«Подобные инциденты могут привести к серьезным сбоям и обострению напряженности между государствами, если мы совместно не остановим эти процессы путем внедрения международно-правовых инструментов. Развитие искусственного интеллекта не должно опережать способность человечества сохранять над ним эффективный контроль», – заявил Глава государства.
По его мнению, меры доверия должны распространяться и на цифровую сферу.
«На мой взгляд, пять существующих измерений СВМДА следует дополнить шестым – искусственным интеллектом», – предложил Президент Казахстана.
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