Казахстан предложил расширить повестку СВМДА за счет искусственного интеллекта

Президент напомнил участникам VII саммита СВМДА, что вопросы безопасности всегда были среди главных направлений работы форума.

«Наша Организация может внести существенный вклад в мирное урегулирование споров, разоружение и установление мира. Сегодня это приобретает особую актуальность. Взаимодействуя с ООН, ШОС, СНГ и другими международными институтами, СВМДА должно играть более активную роль в преодолении разногласий как в Азии, так и за ее пределами», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, участникам форума необходимо переходить к конкретным инициативам.

«В этой связи призываем государства-участники воплотить нашу коллективную политическую волю в конкретные инициативы, приводящие к ощутимым результатам. В качестве практического шага предлагаем запустить Механизм превентивной дипломатии. Миростроительство должно опережать кризисы. Предотвратить конфликт гораздо эффективнее и дешевле, чем урегулировать уже разгоревшееся противостояние», – отметил Президент.

Он добавил, что такой механизм позволит странам системно участвовать в принятии решений и перейти от деклараций к согласованным действиям.

Глава государства отдельно остановился на рисках, связанных с развитием искусственного интеллекта и киберугрозами.

«Искусственный интеллект, или суперинтеллект, уже стал определяющим фактором экономического развития и национальной конкурентоспособности. В то же время, кибератаки играют чрезвычайно разрушительную роль в современных конфликтах. Еще большую обеспокоенность вызывает неконтролируемое развитие искусственного интеллекта, возможности которого совершенствуются быстрее, чем механизмы международно-правового регулирования», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент напомнил, что уже фиксировались случаи, когда ИИ-агенты обходили защитные механизмы и получали несанкционированный доступ к внешним системам.

«Подобные инциденты могут привести к серьезным сбоям и обострению напряженности между государствами, если мы совместно не остановим эти процессы путем внедрения международно-правовых инструментов. Развитие искусственного интеллекта не должно опережать способность человечества сохранять над ним эффективный контроль», – заявил Глава государства.

По его мнению, меры доверия должны распространяться и на цифровую сферу.