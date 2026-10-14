Казахстан предложил развивать транспортные коридоры Восток–Запад и Север–Юг до 2035 года
В Астане обсудили стратегию транспортного сотрудничества стран Организации экономического сотрудничества на 2026–2035 годы. Казахстан выступил с инициативами по развитию Транскаспийского маршрута и коридора Казахстан – Туркменистан – Иран.
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В Астане представители стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) обсудили приоритеты развития международных транспортных коридоров и региональной логистики до 2035 года. Казахстан представил предложения по повышению эффективности грузоперевозок, цифровизации транспортных систем и развитию мультимодальных маршрутов.
Совещание старших должностных лиц ОЭС состоялось 14 октября в рамках подготовки к 14-му Совещанию министров транспорта государств — членов Организации. В нём приняли участие представители стран-участниц и Секретариата ОЭС, в том числе заместитель генерального секретаря организации Силапберды Нурбердиев. Казахстан представила делегация Министерства транспорта.
Участники рассмотрели проекты Стратегии устойчивого и адаптивного к внешним вызовам развития транспорта ОЭС на 2026–2035 годы и Астанинской декларации. Документы направлены на укрепление транспортной связанности и развитие регионального сотрудничества.
Какие маршруты предложил развивать Казахстан
Казахстанская сторона подчеркнула необходимость согласованного развития международных транспортных коридоров, повышения эффективности грузовых перевозок и совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры.
Особое внимание уделили направлениям Восток–Запад и Север–Юг. Среди приоритетных маршрутов названы Транскаспийский международный транспортный маршрут, а также коридор Казахстан – Туркменистан – Иран.
Кроме того, Казахстан представил предложения по развитию мультимодальных перевозок, обеспечению совместимости цифровых транспортных систем, мониторингу эффективности международных коридоров и определению приоритетных инфраструктурных проектов.
По информации Министерства транспорта, предложения казахстанской стороны получили поддержку экспертов и были учтены при подготовке документов.
Участники совещания подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении регионального транспортного сотрудничества.
Итоги заседания представят 15 октября на 14-м Совещании министров транспорта ОЭС, которое также пройдёт в Астане.
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