Казахстан предложил создать Международный фонд по охране редких видов животных

Президент Касым-Жомарт Токаев на Саммите лидеров COP17 рассказал о предложении Казахстана учредить Международный фонд по охране редких видов и сохранению биоразнообразия. Глава государства призвал зарубежных партнеров присоединиться к этой инициативе.

Президент рассказал, как Казахстан продолжает эту работу внутри страны.

«В продолжение этого начинания принята рассчитанная на 10 лет Национальная программа по сохранению биоразнообразия, направленная на восстановление естественной среды обитания, охрану видов и расширение сети особо охраняемых природных территорий. Мы также создаем Национальный банк генетического биоразнообразия», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан работает над защитой природы и вместе с соседями.

«Казахстан также активно участвует в сотрудничестве на региональном уровне. В апреле этого года в Астане состоялся Региональный экологический саммит ООН, по итогам которого была принята Астанинская декларация об экологической солидарности в Центральной Азии. При поддержке прикаспийских государств Казахстан выступает инициатором принятия Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря», – заметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев обозначил несколько приоритетных направлений совместной работы. В числе сфер, где нужна более тесная координация, Глава государства назвал управление водными ресурсами.