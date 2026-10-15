Глава государства выступил за создание Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала

Казахстан предложил запустить отдельное партнерство стран СВМДА для подготовки молодежи к технологическим, экономическим и геополитическим изменениям.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что долгосрочный эффект от предложенных инициатив невозможен без вложений в человеческий капитал.

«Более тысячи лет назад великий философ и ученый Аль-Фараби учил, что сила общества заключается в знаниях и нравственных качествах людей. Призываю всех участников приступить к работе по созданию Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала. Его цель – подготовить молодое поколение к жизни в мире, который стремительно меняется под воздействием технологических, экономических и геополитических преобразований», – отметил Глава государства.

Президент сообщил, что Казахстан готов подключить к этой работе ведущие университеты и научно-исследовательские институты страны.

«Мы готовы предложить экспертный потенциал наших ведущих университетов и научно-исследовательских институтов, чтобы внести свой вклад в решение этого важного вопроса».

Отдельно Глава государства предложил запустить научно-исследовательскую стипендиальную программу в области безопасности и укрепления доверия.

«Научно-исследовательская стипендиальная программа в области безопасности и укрепления доверия может быть запущена в следующем году. Казахстан готов предоставить стипендии студентам из всех 28 государств СВМДА. Кроме того, Казахстан готов выделять исследовательские гранты для ученых из государств – участников Совещания», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение выступления Президент пожелал Азербайджану успешного продолжения председательства в СВМДА и выразил уверенность, что Бакинская декларация станет основой для дальнейшей работы.