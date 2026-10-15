Глава государства выступил за создание Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан предложил запустить отдельное партнерство стран СВМДА для подготовки молодежи к технологическим, экономическим и геополитическим изменениям.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что долгосрочный эффект от предложенных инициатив невозможен без вложений в человеческий капитал.
«Более тысячи лет назад великий философ и ученый Аль-Фараби учил, что сила общества заключается в знаниях и нравственных качествах людей. Призываю всех участников приступить к работе по созданию Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала. Его цель – подготовить молодое поколение к жизни в мире, который стремительно меняется под воздействием технологических, экономических и геополитических преобразований», – отметил Глава государства.
Президент сообщил, что Казахстан готов подключить к этой работе ведущие университеты и научно-исследовательские институты страны.
«Мы готовы предложить экспертный потенциал наших ведущих университетов и научно-исследовательских институтов, чтобы внести свой вклад в решение этого важного вопроса».
Отдельно Глава государства предложил запустить научно-исследовательскую стипендиальную программу в области безопасности и укрепления доверия.
«Научно-исследовательская стипендиальная программа в области безопасности и укрепления доверия может быть запущена в следующем году. Казахстан готов предоставить стипендии студентам из всех 28 государств СВМДА. Кроме того, Казахстан готов выделять исследовательские гранты для ученых из государств – участников Совещания», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение выступления Президент пожелал Азербайджану успешного продолжения председательства в СВМДА и выразил уверенность, что Бакинская декларация станет основой для дальнейшей работы.
Самое читаемое
- Вода и отопление подорожали: сколько казахстанцы тратят на коммунальные услуги?
- В Экибастузе строят долину дата-центров: первую очередь запустят до лета 2027 года
- Стрельба и нападение в Алматинской области: полиция задержала участников конфликта
- Жумангарин пообещал не сокращать поддержку бизнеса
- Мультфильм о наследии Ясави представили школьникам Астаны