Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов принял участие в VIII Международном форуме по этноспорту, который прошёл с 3 по 5 апреля в Анталье (Турция), передает BAQ.KZ.

Мероприятие, организованное Всемирной конфедерацией этноспорта, собрало представителей государственных органов, международных организаций, спортивных федераций и экспертов из 29 стран. Участники обсудили развитие традиционных видов спорта, международное сотрудничество и подготовку к проведению мультиспортивного проекта Ethnosports 2027.

В ходе панельной сессии высокого уровня «Традиционные виды спорта на мировой арене» Ербол Мырзабосынов отметил, что проведение международных мероприятий в сфере этноспорта способствует укреплению имиджа страны и развитию гуманитарных связей. Он подчеркнул, что традиционные виды спорта являются важной частью культурного наследия и национальной идентичности.

Министр также сообщил, что в Казахстане национальные виды спорта официально приравнены к олимпийским и признаны приоритетными направлениями. В стране действует система подготовки специалистов по национальным видам спорта на базе Казахского национального университета спорта.

На полях форума глава ведомства провёл ряд двусторонних встреч. В ходе переговоров с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом Казахстан подтвердил поддержку инициативы проведения Всемирных игр Ethnosports 2027 и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Кроме того, на встрече с министром спорта России Михаилом Дегтяревым обсуждалось развитие двустороннего спортивного сотрудничества. Ербол Мырзабосынов также пригласил российскую сторону принять участие в международном турнире «Игры будущего», который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.

С министром молодежи и спорта Турции Османом Ашкыном Баком стороны обсудили укрепление партнерства в спортивной сфере, включая обмен опытом и проведение совместных мероприятий.

По данным ведомства, в Казахстане сегодня официально развиваются 11 национальных видов спорта, работают 23 профильных клуба, 16 ипподромов и 14 специализированных спортивных школ. Участие в форуме стало ещё одним шагом в продвижении национального спортивного наследия страны на международной арене.