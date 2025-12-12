Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает BAQ.KZ.

Глава государства подчеркнул важность политической воли крупных держав и призвал страны — члены ООН приступить к масштабному диалогу. По словам Токаева, справедливый и устойчивый миропорядок станет возможным только при отказе от нарративов глобальной конфронтации и милитаристской риторики, заменив их лексикой мира, доверия и сотрудничества.

Президент Казахстана также поддержал инициативу главы Туркменистана о создании Университета ООН мира и нейтралитета, признав её важным шагом в формировании новой культуры международного сотрудничества.