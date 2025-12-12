Казахстан приветствует активизацию переговоров по украинскому конфликту
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку активизации переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Об этом он заявил в рамках международного форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, передает BAQ.KZ.
Глава государства подчеркнул важность политической воли крупных держав и призвал страны — члены ООН приступить к масштабному диалогу. По словам Токаева, справедливый и устойчивый миропорядок станет возможным только при отказе от нарративов глобальной конфронтации и милитаристской риторики, заменив их лексикой мира, доверия и сотрудничества.
Президент Казахстана также поддержал инициативу главы Туркменистана о создании Университета ООН мира и нейтралитета, признав её важным шагом в формировании новой культуры международного сотрудничества.
"Теперь уже ясно, что справедливый и устойчивый миропорядок станет реальностью только тогда, когда будут отвергнуты нарративы о неизбежной глобальной конфронтации и даже ядерной войне, а на смену милитаристской риторике придет лексика мира, доверия, сотрудничества. В этой связи Казахстан приветствует активизацию переговорного процесса по украинскому конфликту", — отметил Токаев.
