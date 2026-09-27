Казахстан раскрыл новые схемы отмывания денег на конгрессе ООН

Делегация Агентства Казахстана по финансовому мониторингу приняла участие в XV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошел в ОАЭ. На встрече представители разных стран обсудили борьбу с транснациональной преступностью, киберпреступностью и финансовыми правонарушениями.

Казахстанская делегация представила опыт применения риск-ориентированного подхода в борьбе с отмыванием преступных доходов. В частности, были рассмотрены угрозы, связанные с дроп-картами, виртуальными активами и другими цифровыми инструментами.

Также участники обсудили государственно-частное партнерство для выявления подозрительных операций и новых схем легализации преступных доходов. По итогам стороны договорились укреплять международное сотрудничество в борьбе с финансовой преступностью.