Казахстан разрабатывает новый вступительный тест вместе с создателями TOEFL

Казахстан вместе с американской организацией ETS, которая проводит экзамены TOEFL и GRE, разрабатывает новый вступительный тест Admissions Insight Test (AIT). Он должен оценивать не только знания абитуриента, но и то, умеет ли он критически мыслить, работать с новой информацией и осваивать новые навыки.

О тесте рассказали на международной конференции по вступительным экзаменам, которая проходит в Астане.

«Сегодня вступительный экзамен – это не только проверка усвоенных знаний, но и возможность оценить потенциал абитуриента к дальнейшему обучению. В условиях стремительного развития технологий важно учитывать способность человека критически мыслить, работать с новой информацией и осваивать новые навыки. Именно поэтому Казахстан совместно с международными партнерами развивает Admissions Insight Test (AIT), направленный на оценку компетенций, необходимых для успешного обучения в вузе», – сказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Тест пока в разработке. По словам директора Национального центра тестирования Нурсеита Байжанова, это требует серьезной исследовательской работы.

«Необходимо учитывать особенности образовательной системы страны, обеспечивать качество тестовых материалов и подтверждать надежность результатов на каждом этапе разработки. Сотрудничество с ETS дает возможность объединить международную экспертизу и национальный опыт», – отметил он.

Концепцию, структуру и этапы внедрения AIT подробно представят завтра, во второй день конференции. Тогда же центры тестирования Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана обсудят совместный тест по английскому языку и подпишут меморандум.

Конференцию «Вступительные экзамены в быстро меняющемся мире» организовал Национальный центр тестирования. В ней участвуют специалисты ETS, College Board из США, британской AQA Global, канадской Vretta, российской ВШЭ и эксперты из Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Они обсуждают, как искусственный интеллект меняет оценивание и какие навыки проверять у абитуриентов в эпоху цифровых технологий.