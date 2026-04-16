Казахстан предложил Всемирному банку организовать международную конференцию, посвящённую вопросам устойчивого экономического роста. Инициатива была представлена в ходе круглого стола «Казахстан на волне реформ», прошедшего в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне, передает BAQ.KZ.

С предложением выступил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин. Как отметил вице-премьер, Казахстан продолжает реализацию комплексных реформ в ключевых секторах экономики, создавая условия для устойчивого и качественного роста.

«Мы реализуем стратегию проактивного экономического роста, направленную на расширение инвестиционной базы, развитие новых производств и поддержку экспортно-ориентированных отраслей. Параллельно усиливается институциональная основа — за счет реформ в налогово-бюджетной сфере, корпоративном секторе и инвестиционной политике, а также развития инфраструктуры», — подчеркнул он.

По словам Жумангарина, предлагаемые реформы направлены на укрепление долгосрочной устойчивости экономики и повышение ее конкурентоспособности на глобальном рынке.

В ходе встречи также обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества Казахстана с международными финансовыми институтами и возможные форматы совместных инициатив, направленных на поддержку структурных преобразований и устойчивого развития.