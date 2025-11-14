Казахстан сталкивается с нехваткой специалистов в сельском хозяйстве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме работников сельского хозяйства обратил внимание на проблему дефицита кадров в аграрном секторе, передаёт BAQ.KZ.
"В последнее время мне поступает немало обращений от сельхозпроизводителей о нехватке рабочих рук. Особенно остро это ощущается в период посевной и уборочной кампаний, при расширении производства и строительстве новых объектов", — отметил глава государства.
По его словам, часть дефицита частично восполняется трудовыми мигрантами из соседних стран, и аграрии просят увеличить квоты на их привлечение. Президент допустил возможность частичного решения этого вопроса.
"Сложилась парадоксальная ситуация: одни утверждают, что на селе нет работы, другие — что не хватает работников. Работа есть, но желания заниматься ею мало. И это нужно признать", — подчеркнул Токаев.
