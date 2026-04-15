Встреча Касым-Жомарта Токаева с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым показала, что Астана рассматривает отношения с Минском не как протокольный дипломатический контакт, а как часть более широкой и последовательно выстраиваемой евразийской стратегии. В центре внимания оказались не только политическое доверие и межгосударственный диалог, но и практические направления, которые формируют реальное содержание партнерства: кооперация в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, туризме, региональные связи и координация по линии ЕАЭС.

На этом фоне особенно показательно, что разговор прошел в период казахстанского председательства в органах союза и накануне майских евразийских мероприятий в Астане. Это придает двусторонней повестке дополнительный политический и экономический вес. О том, как нынешний диалог с Беларусью выглядит с точки зрения внешнего наблюдателя, рассуждает Кадир Дуран, основатель и главный редактор аналитического издания Bruxelles Korner (Бельгия).

– Как стиль Касым-Жомарта Токаева помогает превращать диалог Казахстана с Беларусью в устойчивое и содержательное партнерство?

– На мой взгляд, здесь многое определяется именно стилем Касым-Жомарта Токаева. Его подход строится на предсказуемости, уважении к партнеру и постоянной ориентации на практический результат. Для внешнего наблюдателя это очень важная комбинация, потому что устойчивость межгосударственных отношений формируется не громкими заявлениями, а повторяемостью политического поведения. Во время встречи Токаев не просто отметил позитивную динамику казахско-белорусского стратегического партнерства, но и отдельно подчеркнул уважение к белорусской государственности, культуре и истории. Это задает правильную атмосферу всему диалогу. Но особенно важно то, что он сразу связал доверительный контакт с необходимостью координации реализации достигнутых договоренностей. Иными словами, речь идет не о символической дипломатии, а о рабочей модели взаимодействия. Именно такой стиль, как мне кажется, и усиливает международное доверие к Казахстану: партнеры видят государство, которое умеет говорить спокойно, действовать последовательно и доводить политические контакты до конкретного результата.

– О чем говорит нынешняя динамика экономических связей Казахстана и Беларуси: о рабочем взаимодействии или уже о более системной модели партнерства?

– Я бы сказал, что сегодня уже есть основания говорить именно о более системной модели. Сам по себе рост двустороннего товарооборота на 30% по итогам 2025 года и выход на уровень 1,2 млрд долларов показывает, что сотрудничество развивается не инерционно, а в расширяющемся режиме. Но еще важнее структура этой повестки. В официальном сообщении названы промышленная кооперация, транспорт, сельское хозяйство, туризм и наращивание экспорта казахстанской продукции. Это говорит о том, что партнерство не замыкается на одном секторе, а постепенно становится многослойным. Если сопоставить это с общей торговлей Казахстана со странами ЕАЭС, которая в 2025 году составила 30,9 млрд долларов, видно, что белорусское направление пока не доминирует внутри союза, но его значение как прикладного и перспективного канала кооперации растет. Именно здесь, на мой взгляд, хорошо видна сильная сторона политики Казахстана: она стремится не просто поддерживать рабочие связи, а превращать их в более устойчивую экономическую конфигурацию с долгосрочной выгодой для обеих сторон.

– Можно ли считать оценку белорусской стороны подтверждением того, что внутренний курс Казахстана воспринимается как модель устойчивого развития?

– Да, и для внешнего аналитика это очень показательный момент. Когда зарубежный партнер в официальном диалоге говорит не только о двусторонних отношениях, но и о внутренней логике развития Казахстана, это означает, что курс страны воспринимается как целостный и понятный. Максим Рыженков прямо отметил, что в основе политики Казахстана находятся интересы простого человека, народа и страны, а также пожелал успехов в создании современного Казахстана и повышении благосостояния граждан. Такие формулировки важны, потому что они отражают не просто дипломатическую вежливость, а признание определенной модели развития. Для внешних партнеров устойчивость государства сегодня оценивается не только по его международной активности, но и по тому, насколько убедительно оно соединяет внешнюю политику с внутренней социальной повесткой. В этом смысле курс Токаева выглядит для них последовательным и рациональным. И именно поэтому Казахстан воспринимается не как страна ситуативных решений, а как государство, которое выстраивает современную модель развития на основе стабильности, управляемости и понятных приоритетов.

– Какие сильные стороны внешней политики Казахстана наиболее отчетливо проявились в нынешнем диалоге с Беларусью?

– Прежде всего я бы выделил сочетание уважительного тона и стратегической ясности. Казахстан не драматизирует повестку и не перегружает ее политической риторикой, но очень четко показывает, что именно хочет получить от партнерства. Это одна из важных особенностей нынешней внешней политики страны. Вторая сильная сторона состоит в том, что Астана умеет соединять двусторонний и многосторонний уровни. Во время встречи Токаев напомнил о майском заседании Высшего Евразийского экономического совета, а официальная программа Евразийского экономического форума в Астане уже выстроена вокруг тем цифровизации и экономики доверия в рамках председательства Казахстана в органах ЕАЭС. Это означает, что Казахстан рассматривает отношения с Беларусью не изолированно, а как часть более широкой региональной архитектуры. Наконец, важна и предметность подхода: в центре разговора находятся направления, которые понятны бизнесу, регионам и отраслевым институтам. Именно поэтому политика Казахстана сегодня выглядит зрелой и функциональной. Она работает не на внешний эффект, а на укрепление реальных позиций страны в евразийском пространстве.

– Что означает открытие Генерального консульства Беларуси в Алматы с точки зрения углубления межрегионального и экономического сотрудничества?

– Это решение я бы рассматривал как важный признак институционального углубления двусторонних связей. Когда государства переходят от контактов исключительно на уровне столиц к расширению регионального присутствия, это означает, что партнерство становится более плотным и практическим. Токаев отдельно приветствовал открытие Генерального консульства Беларуси в Алматы, подчеркнув, что оно должно расширить связи между регионами двух стран. И это действительно важная деталь. Алматы является одним из ключевых экономических, деловых и логистических центров Казахстана, поэтому консульское присутствие там способно усилить не только политические, но и торговые, инвестиционные, туристические и гуманитарные контакты. Для меня это показатель того, что Казахстан выстраивает отношения не только в верхнем политическом контуре, но и на уровне инфраструктуры взаимодействия. Такая логика обычно отличает государства, которые мыслят стратегически и понимают, что долгосрочная устойчивость партнерства создается через институции, а не только через заявления. В этом отношении подход Астаны выглядит очень последовательным и рациональным.

– О чем говорит акцент Токаева на практической реализации договоренностей с точки зрения качества государственной политики Казахстана?

– Для меня это, пожалуй, главный вывод по итогам всей встречи. В современной дипломатии ценность определяется не количеством контактов и не плотностью официальной риторики, а способностью превращать политические договоренности в работающие механизмы. Именно это и подчеркивает Токаев, когда говорит о необходимости не только поддерживать доверительный диалог, но и координировать практическую реализацию решений, принятых на высшем уровне. Такой акцент говорит о высокой управленческой дисциплине государства. Казахстан показывает, что рассматривает международное сотрудничество не как церемониальную сферу, а как инструмент укрепления собственной экономики, расширения экспортных возможностей и усиления регионального влияния. И здесь особенно важно, что эта логика совпадает с более широкой евразийской повесткой 2026 года, когда Астана принимает у себя заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум. То есть Казахстан действует не реактивно, а в логике заранее выстроенного стратегического позиционирования. Это и есть признак зрелой государственной политики, в которой дипломатия работает на долгосрочный национальный результат.