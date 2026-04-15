Новая Конституция призвана укрепить фундаментальные основы нашего государства, вывести страну на траекторию устойчивого развития во всех сферах. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений. Президент неоднократно отмечал важность того, чтобы политические и экономические преобразования, проводимые в Казахстане, были тесно увязаны с положительными «ментальными» переменами в обществе». Мнение о ключевых ориентирах, стоящих перед казахстанцами, которые позволят оставить в наследие будущим поколениям Передовое, Сильное и Справедливое государство, выразил Его Превосходительство судья, Генеральный секретарь Совета старейшин мусульман Мохаммед Абдельсалам.

- Ваше Превосходительство, Касым-Жомарт Токаев назвал новую Конституцию по-настоящему «народной», отметив, что идея её обновления возникла два года назад. Затем последовало широкое обсуждение и детальная проработка. Итоговый документ – результат неустанных коллективных усилий. Нам было бы очень интересно услышать Ваше мнение об этом.

- Я считаю, что описание Его Превосходительством Президентом Касым-Жомартом Токаевым этой Конституции как «Конституции народа» имеет глубокий смысл. Истинная ценность Основного закона заключается не только в их письменных положениях, но и в процессе, в ходе которого они формируются, а также в степени отражения ими воли и устремлений общества. Когда Конституция является результатом общественного обсуждения, институционального диалога и структурированного коллективного труда, она приобретает моральный и политический вес, выходящий далеко за рамки сугубо юридического текста, становясь выражением национального консенсуса и общего видения будущего.

То, что произошло в Казахстане – широкое вовлечение общества и инклюзивный диалог вокруг конституционной реформы – служит образцом привлечения граждан к формированию своего будущего. Такой подход укрепляет доверие между государством и обществом и закладывает основы нового этапа, основанного на национальном единстве и общей ответственности. В конечном счёте мерилом любой серьёзной конституционной практики является то, воспринимают ли граждане Конституцию как объединяющий общественный договор – документ, который представляет их, защищает их достоинство и регулирует отношения между государством и обществом на принципах справедливости, участия и подотчётности. На мой взгляд, именно это и является высшим выражением идеи «Конституции народа» – не просто политическим лозунгом, а обновлённым этическим и гражданским пактом между государством и обществом.

На мой взгляд, значимость новой Конституции Казахстана заключается в её роли как части более широкого курса реформ, направленного на развитие государственных институтов, повышение эффективности системы публичного управления, расширение возможностей для участия, укрепление доброго правления и утверждение верховенства закона. Когда конституционные реформы встроены в комплексное видение построения «Нового Казахстана», они способны дать долгосрочный эффект, укрепляя стабильность, развитие и общественное доверие. Это достигается через переход от модели, основанной на концентрации власти, к более сбалансированной системе – той, которая усиливает роль Парламента и чётче закрепляет права граждан и роль институтов.

На региональном уровне любой серьёзный опыт реформ, основанный на праве и институтах, служит позитивным примером для соседних стран. Успех национальных моделей в строительстве сбалансированного конституционного порядка положительно отражается на региональной среде, поскольку укрепляет уверенность в способности государства обновляться, управлять разнообразием и сочетать идентичность с открытостью различным точкам зрения. Он также несёт важный посыл: постепенные реформы, основанные на участии общества, являются наиболее эффективным путём к стабильности и устойчивому развитию.

За последние годы Казахстан представил достойную модель развития культур посредством ряда вдохновляющих инициатив. Несомненно, такая роль требует постоянной конституционной, правовой и институциональной поддержки. Когда Конституция основывается на принципах человеческого достоинства, равенства, социального согласия, взаимного уважения и верховенства закона, она создаёт благоприятные условия, в которых разнообразие становится источником силы, а не поводом для разделения. Казахстан успешно утвердил себя как мост между цивилизациями, и новая Конституция ещё больше укрепляет эту роль, закрепляя принципы равного гражданства, уважения к плюрализму. Эти принципы являются основой любого сплочённого общества, способного принять разнообразие и превратить его в источник силы.

- Учитывая Ваше длительное взаимодействие с учреждениями Казахстана, включая ваши академические и почётные связи, как Вы видите поддержку этих ценностей со стороны конституционных реформ на общественном и институциональном уровнях?

- Судя по тому, что мы наблюдаем в Казахстане – приверженности диалогу и акценту на общечеловеческих ценностях – можно сказать, что конституционные реформы, основанные на принципах справедливости, гражданственности и верховенства закона, напрямую способствуют развитию гармоничного сосуществования как на общественном, так и на институциональном уровнях. На общественном уровне такие реформы формируют референтную рамку, укрепляющую уважение к разнообразию, уменьшающую вероятность дискриминации и усиливающую доверие между различными частями общества. На институциональном уровне они закладывают основы более сбалансированных отношений между государственными органами и создают более чёткие механизмы защиты прав, усиливая ощущение справедливости и общественного доверия. Чем сильнее люди ощущают, что институты действуют по понятным и справедливым правилам, тем больше это способствует взаимопониманию и сохранению общественного мира. Опираясь на мой опыт работы с рядом активных государственных структур Казахстана, могу подтвердить, что существует высокий уровень осознания важности укоренения этих ценностей как в обществе, так и в институтах, укрепляя стабильность и культуру диалога.

- С позиции Генерального секретаря Премии имени шейха Заида за «Человеческое братство» и Совета старейшин мусульман, как Вы считаете, насколько важно, чтобы современные Конституции прямо или косвенно продвигали принципы человеческого братства и мирового мира, особенно в эпоху глобальной поляризации?

- Я считаю это чрезвычайно важным. Современные Конституции оцениваются не только по тому, как они организуют работу государства, но и по их способности защищать личность, поддерживать человеческое достоинство, обеспечивать справедливость и закреплять ценности, предотвращающие разделение, ненависть и насилие. Принципы человеческого братства – это не просто идеалистические моральные лозунги, это цивилизационная и политическая необходимость в мире, всё более подверженном поляризации, нетерпимости и страху перед «другим». Когда эти принципы отражены – прямо или косвенно – в конституционной философии через утверждение человеческого достоинства, равенства, справедливости, Конституция превращается в инструмент построения общественного мира, а не просто документ, регулирующий власть. В эпоху глобальных кризисов нам как никогда нужны Основные законы, которые закрепляют ценности человеческого братства и открывают пути сотрудничества и взаимопонимания, а не изоляции и конфликта. С этой точки зрения интеграция этих ценностей в конституционные рамки является инвестицией в более стабильное и гуманное будущее. Эта истина ярко отражена в Документе о человеческом братстве во имя мира и совместного сосуществования, подписанном в Абу-Даби в 2019 году Его Превосходительством профессором Ахмедом ат-Тайебом, Великим имамом аль-Азхара и Председателем Совета старейшин мусульман, и покойным Папой Франциском, бывшим главой Католической церкви. Документ стал поворотным моментом в современной человеческой совести. Он предлагает объединяющее этическое видение и систему ценностей, на которые современное законодательство может опираться, продвигая плюрализм, защищая права, противодействуя ненависти и экстремизму и укрепляя культуру взаимопонимания вместо конфронтации.

Несомненно, любая Конституция, которая сумеет воплотить этот дух в обязательных гарантиях и руководящих принципах, способствует укреплению общественного мира и посылает миру цивилизационный сигнал: сосуществование – это устойчивое институциональное и нравственное обязательство.

Безусловно, время принятия таких реформ имеет важное стратегическое значение. Мудрые и дальновидные общества не ждут, пока вызовы обострятся, – они обеспечивают раннюю устойчивость, обновляя конституционные и правовые рамки так, чтобы укреплять единство, соответствовать изменениям и открывать более широкие горизонты участия, доверия и стабильности. Нет сомнений, что такие реформы могут способствовать построению мостов доверия, когда они утверждают – и по сути, и по духу – что государство является общим для всех, что разнообразие управляется мудро и справедливо, а общегражданская идентичность является фундаментом. Более того, любая конституционная модель, уважающая личность, поддерживающая верховенство закона и продвигающая культуру мира, служит вдохновляющим примером далеко за пределами своих границ, поскольку универсальные ценности не ограничены географией, а распространяются через влияние и пример.

- Какие ключевые аспекты обновлённого Основного закона Казахстана Вы бы выделили как особенно значимые? Какова важность новой Конституции для укрепления международного авторитета страны?

- Опираясь на мой прямой опыт участия в разработке Конституции Египта в 2012 и 2013 годах, а также учитывая конституционную практику такой крупной страны, как Египет, можно сказать, что среди наиболее важных аспектов новой Конституции Казахстана – её акцент на центральной роли граждан и защите их прав и свобод; подтверждение принципа, согласно которому народ является источником власти; опора на демократические механизмы; стремление к укреплению институционального баланса наряду с консолидацией общественного согласия, политической стабильности и уважения к верховенству закона. Конституция также отражает чёткую ориентацию на международное сотрудничество, добрососедство, приверженность принципам международного права и мирному разрешению споров, что способствует укреплению как регионального, так и глобального мира.

Что касается её международного значения, то оно подчёркивает стремление Казахстана укреплять свой образ ответственного государства – уверенного в своих институтах, открытого миру и способного сочетать внутренние реформы с конструктивной внешней ролью. Чем успешнее государство в построении конституционной модели, продвигающей стабильность, справедливость и социальную интеграцию, тем большей мерой оно становится надёжным партнёром и авторитетным голосом в продвижении диалога, мира и международного сотрудничества – укрепляя свою роль в поддержании стабильности, открытости и взаимопонимания между народами.