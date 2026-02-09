Казахстан вошёл в пятёрку стран с самыми щедрыми призовыми за медали ОИ-2026
Атлетам обещают $250 тысяч за золото на Играх-2026
Казахстан входит в число стран, готовых щедро поощрять своих спортсменов на зимней Олимпиаде-2026: за золотую медаль казахстанские атлеты могут получить около $250 000, что заметно выше среднего мирового уровня, но всё же уступает лидерам рейтинга выплат, передает BAQ.kz.
По данным Forbes, на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, каждая золотая награда содержит шесть граммов золота вокруг 500 граммов серебра — вместе это стоит более $1000 благодаря рекордным ценам на драгоценные металлы. Однако для спортсменов реальная ценность победы во многом определяется денежными бонусами от государства.
Так, как минимум 37 из 92 стран-участниц обещают своим олимпийцам денежные премии за медали. Казахстан входит в этот список и находится в верхней части рейтинга выплат.
На основе опроса национальных олимпийских комитетов и спортивных ведомств, размер премий за золото в индивидуальных видах спорта распределился следующим образом:
- Сингапур — $787 000
- Гонконг — $768 000
- Польша — $355 000
- Казахстан — $250 000
- Италия — $213 000
- Кипр — $177 000
- Болгария — $151 000
- Литва — $138 000
- Косово — $130 000
- Эстония — $118 000
Для сравнения, олимпийские чемпионы США получают около $37 500 за золотую медаль — значительно меньше, чем в ряде стран Азии и Европы.
Эксперты отмечают, что уровень выплат отражает не только финансовые возможности государства, но и стратегическое значение спорта для национального имиджа и развития атлетов.
