Казахстан запустит производство галлия, рения и сульфата марганца

Казахстан реализует сразу несколько крупных проектов в сфере редких и редкоземельных металлов. В ближайшее время в стране планируется запустить производство галлия, металлического рения и сульфата марганца. Об этом в подкасте Trend Talk рассказал министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

По словам министра, сегодня критические минералы становятся одним из самых востребованных ресурсов в мире, а Казахстан постепенно укрепляет свои позиции на глобальном рынке.

"Тема редких металлов, редкоземельных металлов сейчас, наверное, наиболее популярна в мировом сообществе, поскольку все страны мира заинтересованы в прозрачных и открытых цепочках поставок. Казахстан занимает уже свою нишу в этой отрасли. Мы с уверенностью можем сказать, что Казахстан из года в год становится важным игроком на мировой арене", – отметил Нагаспаев.

Он подчеркнул, что по ряду критически важных элементов Казахстан уже входит в число мировых лидеров.

"По многим критическим элементам мы входим в тройку, в пятёрку мировых лидеров. По некоторым элементам мы первые в мире. Теперь наша задача – нарастить компетенции, развить производство конечной продукции и выстроить взаимоотношения с партнёрами по всему миру", – сказал министр.

Одним из ключевых проектов станет производство галлия в Павлодарской области. Планируется, что предприятие будет выпускать около 15 тонн продукции ежегодно.

"Первый проект – это выпуск галлия в Павлодаре. Будет производиться порядка 15 тонн галлия. В мировых масштабах это тоже хорошая цифра. Галлий используется в полупроводниках", – сообщил глава ведомства.

Ещё один проект связан с производством металлического рения. Сейчас в Казахстане уже выпускаются соли рения, однако в дальнейшем планируется наладить выпуск металлической формы этого элемента.

"Сейчас мы выпускаем соли рения. Мы хотим открыть производство по выпуску металлического рения. С реализацией данного проекта и достаточно большим объёмом выпуска рения мы войдём в число главных игроков на мировой арене", – заявил министр.

Рений используется в жаропрочных сплавах, которые применяются при производстве авиационных двигателей.

Также в Степногорске планируется организовать выпуск сульфата марганца, необходимого для производства литий-ионных батарей.

"Сульфат марганца используется при производстве литий-ионных батарей, которые сейчас популярны во всём мире. Это три проекта, которые уже находятся на стадии реализации и будут завершены в ближайшее время", – заключил Нагаспаев.

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