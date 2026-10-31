Казахстанец Нуркожа Кайпанов вышел в полуфинал чемпионата мира по борьбе в Астане

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов пробился в полуфинал чемпионата мира, который проходит в Астане. В четвертьфинальной схватке весовой категории до 74 кг он встретился с представителем Таджикистана Виктором Рассадиным.

Поединок завершился досрочной победой казахстанца со счетом 11:0.

Полуфинальные схватки состоятся сегодня, 31 октября, начало запланировано на 16:30 по времени Астаны.

Ранее другой представитель Казахстана Азамат Даулетбеков, выступающий в весовой категории до 92 кг, уступил в четвертьфинале грузинскому борцу Мириани Майсурадзе.