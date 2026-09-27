Казахстанка Альфия Тлеккабыл стала чемпионкой мира по пара дзюдо
27 Сентября 2026, 04:19
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27 Сентября 2026, 04:1927 Сентября 2026, 04:19
211Фото: Комитет спорта
Казахстанская спортсменка Альфия Тлеккабыл завоевала золотую медаль чемпионата мира по пара дзюдо в Тбилиси. В финале весовой категории до 52 кг класса J1 она победила представительницу Бразилии Де Андраде иппоном. Еще одну медаль для Казахстана завоевала Алыкын Нурдаулетова — спортсменка стала серебряным призером в весовой категории до 70 кг класса J1.
Ибрагим Нурмаханулы в категории до 70 кг класса J2 выиграл бронзу. Таким образом, в первый соревновательный день сборная Казахстана завоевала три медали — золото, серебро и бронзу. Чемпионат мира проходит в Тбилиси с 25 по 27 сентября. В турнире участвуют 290 спортсменов из 44 стран.
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