Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали завоевала серебро на Азиатских играх

Казахстанская спортсменка выступила в весовой категории до 77 кг среди женщин. По итогам финала Аянат Жумагали заняла второе место и принесла сборной Казахстана серебряную медаль.

Награда пополнила медальную копилку национальной команды на главном континентальном спортивном турнире, который проводится раз в четыре года.

XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.