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Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали завоевала серебро на Азиатских играх

Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали завоевала серебряную медаль на XX летних Азиатских играх, которые проходят в японских городах Айти–Нагоя.

27 Сентября 2026, 19:33
АВТОР
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НОК РК 27 Сентября 2026, 19:33
27 Сентября 2026, 19:33
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Фото: НОК РК

Казахстанская спортсменка выступила в весовой категории до 77 кг среди женщин. По итогам финала Аянат Жумагали заняла второе место и принесла сборной Казахстана серебряную медаль.

Награда пополнила медальную копилку национальной команды на главном континентальном спортивном турнире, который проводится раз в четыре года.

XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

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