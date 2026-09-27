Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали завоевала серебро на Азиатских играх
Казахстанская тяжелоатлетка Аянат Жумагали завоевала серебряную медаль на XX летних Азиатских играх, которые проходят в японских городах Айти–Нагоя.
27 Сентября 2026, 19:33
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27 Сентября 2026, 19:3327 Сентября 2026, 19:33
126Фото: НОК РК
Казахстанская спортсменка выступила в весовой категории до 77 кг среди женщин. По итогам финала Аянат Жумагали заняла второе место и принесла сборной Казахстана серебряную медаль.
Награда пополнила медальную копилку национальной команды на главном континентальном спортивном турнире, который проводится раз в четыре года.
XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
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