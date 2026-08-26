«Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи» – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости дополнительно поддерживать одаренных детей и создавать условия для реализации интеллектуального потенциала молодежи. Об этом Глава государства сказал на Августовской конференции педагогов в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Президента, в новую цифровую эпоху именно человеческий капитал становится одним из главных факторов развития страны.

«Наши дети талантливы и показывают высокую конкурентоспособность на мировой арене. На днях Акорду посетила группа победителей международных интеллектуальных олимпиад, чтобы получить заслуженные награды», – сказал Токаев.

Премии будут давать не только за олимпиады

Глава государства сообщил, что в новом учебном году меры поддержки одаренных школьников будут расширены.

Теперь денежные премии планируется выплачивать не только победителям интеллектуальных олимпиад, но и школьникам, добившимся успехов в конкурсах научных проектов.

«Мною поручено в этом учебном году принять дополнительные меры стимулирования одаренных детей. Денежные премии будут выплачиваться не только за успех на олимпиадах, но и за победы в конкурсах научных проектов», – заявил Президент.

Токаев отметил, что сочетание современных технологий и интеллектуального потенциала молодежи уже дает экономические результаты. В Казахстане появляются новые стартапы и первые компании-«единороги».

По его словам, для масштабирования этого опыта стране необходимо создать инновационную экосистему, в которой образование будет занимать ключевое место. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта уже начат переход на платформенную модель управления отраслью.

В школах появятся новые курсы

Отдельно Президент остановился на правовом воспитании школьников. С нового учебного года в школах начнут преподавать дисциплину «Основы права», а в учебные программы включат курсы «Основы Конституции» и «Закон и Порядок».

«Главная цель этого нововведения: только законопослушное и уважающее Конституцию молодое поколение способно построить процветающее общество и достичь личного благополучия, проще говоря, счастливую жизнь», – сказал Глава государства.

Токаев подчеркнул, что содержание школьных учебников также должно соответствовать современным требованиям и положениям новой Конституции. Ответственность за качественное и своевременное выполнение этой задачи возложена на Правительство и профильное министерство.

Более 700 грубых ошибок нашли в школьных учебниках

Продолжая тему качества образования, Президент сообщил, что в школьных учебниках выявили более 700 грубейших ошибок. Он поручил пересмотреть учебные материалы, содержащие недостоверные исторические факты и события.

«Только что мною было сказано о необходимости пересмотра учебных материалов, где описываются недостоверные исторические факты и события, детям рассказывают мифы о неких мнимых героях и их „подвигах“, которых не было. Воспитание детей в духе патриотизма путем распространения ложных, сфальсифицированных сведений неизбежно приведет к подрыву морального стержня нашего народа», – заявил Токаев.

Глава государства подчеркнул, что патриотическое воспитание должно основываться на достоверном понимании истории, а не на мифах и сфальсифицированных сведениях.

«Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи»

Токаев также призвал отказаться от образа «вечно горюющей нации». По его словам, молодое поколение должно смотреть в будущее с надеждой и уверенностью.

«Не раз говорил, что нам всем надо отказаться от образа и характера вечно горюющей нации. Некоторые наши литераторы полюбили слово „мұң“: „жүрегімде мұң, көзімде мұң“! Печаль – плохой попутчик для нашей молодежи. Это я вам точно говорю», – сказал Президент.

По словам Главы государства, молодежь должна правильно понимать историю своего народа, сохранять оптимизм и исходить из того, что любые трудности можно преодолеть.

«Наши юные соотечественники должны быть оптимистами и расти с убеждением: неразрешимых задач не существует, а любые трудности преодолимы. Мы должны стать сильной и созидательной нацией. Молодежи должны быть чужды апатия и уныние», – подчеркнул Токаев.

Экологическое образование получит единые стандарты

Президент также напомнил о необходимости прививать детям бережное отношение к окружающей среде. Правительство должно до конца текущего года завершить работу над едиными стандартами экологического образования для школ и университетов.

Кроме того, планируется масштабировать комплексную образовательную программу «Адал азамат», которая сейчас преимущественно действует в системе среднего образования.

При этом Токаев подчеркнул, что воспитание детей не может быть задачей исключительно школы.

«Мы общими усилиями должны создать безопасную и комфортную среду для детей. Ключевая цель: основные принципы, закрепленные в Конституции, призваны стать неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Молодежь должна хорошо знать наш Основной закон», – заявил Президент.

«Школа должна стать вторым домом»

По словам Главы государства, сегодня в Казахстане насчитывается около 7 млн детей, а вместе с молодежью они составляют почти половину населения страны.

Поэтому от качества образования и воспитания молодого поколения напрямую зависит будущее Казахстана.

«Школы должны стать центрами качественного обучения и содержательного воспитания. Важно, чтобы дети шли в школу с радостью и энтузиазмом. Школа должна стать для них вторым домом – местом, где они не только получают знания и общаются со сверстниками, но и проживают свои самые счастливые годы детства и юности», – подчеркнул Токаев.

Президент отметил, что детям необходимо прививать ценности патриотизма, знаний, трудолюбия и созидания. Без этого, по его словам, даже новые школы и самые современные образовательные технологии останутся лишь формой без содержания.