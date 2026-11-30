Казахстанские конькобежцы завоевали две медали на юниорском Кубке мира
30 Ноября 2026, 02:25
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30 Ноября 2026, 02:2530 Ноября 2026, 02:25
191Фото: НОК РК
Сборная Казахстана по конькобежному спорту выиграла две награды на стартовом этапе юниорского Кубка мира в канадском Квебеке. Обе медали спортсмены завоевали в командных гонках преследования среди нео-сеньоров.
В мужском турнире серебряными призёрами стали Абылайхан Кайыргазы, Азамат Саткожа и Руслан Жанадилов. Женская команда в составе Анастасии Беловодовой, Айзады Рымбек и Алёны Лифатовой заняла третье место и получила бронзовые медали.
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