  • Главная
  • Новости
  • Казахстанские регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата Азии

Казахстанские регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата Азии

Это отражает активное развитие женского регби в республике.

Вчера 2026, 23:43
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК Вчера 2026, 23:43
Вчера 2026, 23:43
134
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В Алматы завершился турнир по регби-15 Asia Rugby Emirates Women’s Championship, где женская сборная Казахстана стала серебряным призёром, передает BAQ.kz.

В решающем матче казахстанские спортсменки встретились со сборной Гонконга. Игра получилась напряжённой и завершилась вничью – 26:26. Однако по дополнительным показателям именно Казахстан занял второе место.

Золотые медали заранее обеспечила себе сборная Японии. Они уверенно обыграли Казахстан со счётом 64:12 и Гонконг – 72:12.

Таким образом, женская сборная Казахстана на домашнем чемпионате Азии показала высокий уровень игры и вновь подтвердила статус одной из сильнейших команд континента.

Результат также отражает активное развитие женского регби в стране.

Самое читаемое

Наверх