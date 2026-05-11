Казахстанские регбистки завоевали серебряную медаль чемпионата Азии

В Алматы завершился турнир по регби-15 Asia Rugby Emirates Women’s Championship, где женская сборная Казахстана стала серебряным призёром, передает BAQ.kz.

В решающем матче казахстанские спортсменки встретились со сборной Гонконга. Игра получилась напряжённой и завершилась вничью – 26:26. Однако по дополнительным показателям именно Казахстан занял второе место.

Золотые медали заранее обеспечила себе сборная Японии. Они уверенно обыграли Казахстан со счётом 64:12 и Гонконг – 72:12.

Таким образом, женская сборная Казахстана на домашнем чемпионате Азии показала высокий уровень игры и вновь подтвердила статус одной из сильнейших команд континента.

Результат также отражает активное развитие женского регби в стране.