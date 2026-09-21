Казахстанские шахматистки выиграли шестой матч подряд на Олимпиаде в Самарканде

Женская сборная Казахстана продолжила победную серию на шахматной Олимпиаде в Самарканде. В шестом туре казахстанки обыграли Азербайджан со счетом 2,5:1,5 и одержали шестую победу подряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.

Соперницы подошли к матчу с такой же серией из пяти побед. Сборная Азербайджана является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.

Победное очко Казахстану принесла Алуа Нурман, которая обыграла Гюнай Мамедзаде.

Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Говхар Бейдуллаевой. Меруерт Камалиденова разошлась миром с Ханым Баладжаевой, Зарина Нургалиева с Гюльнар Мамедовой.

Перед началом партии за доской Бибисары Асаубаевой символический первый ход сделал посол Казахстана в Узбекистане Ералы Тугжанов.

Мужская сборная Казахстана в шестом туре уверенно победила Колумбию со счетом 3,5:0,5.

Денис Махнев выиграл у Сантьяго Лопеса Райо, Сауат Нургалиев оказался сильнее Эстебана Вальдеррамы, Даниал Сапенов победил Мануэля Кампоса Гомеса. Партия Жандоса Агманова и Кристиана Камило Риоса Гомеса завершилась вничью.

Для мужской команды эта победа стала четвертой на турнире. Еще один матч казахстанцы завершили вничью и один проиграли.

После шестого тура команды уходят на однодневный перерыв.

В шахматной Олимпиаде участвуют 189 женских и 205 мужских сборных. Турнир состоит из 11 туров и завершится 27 сентября. Соревнования проходят в Самарканде с 16 по 27 сентября.