Казахстанские шахматистки выиграли шестой матч подряд на Олимпиаде в Самарканде
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Женская сборная Казахстана продолжила победную серию на шахматной Олимпиаде в Самарканде. В шестом туре казахстанки обыграли Азербайджан со счетом 2,5:1,5 и одержали шестую победу подряд, передает BAQ.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта.
Соперницы подошли к матчу с такой же серией из пяти побед. Сборная Азербайджана является серебряным призером чемпионата мира 2025 года.
Победное очко Казахстану принесла Алуа Нурман, которая обыграла Гюнай Мамедзаде.
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с Говхар Бейдуллаевой. Меруерт Камалиденова разошлась миром с Ханым Баладжаевой, Зарина Нургалиева с Гюльнар Мамедовой.
Перед началом партии за доской Бибисары Асаубаевой символический первый ход сделал посол Казахстана в Узбекистане Ералы Тугжанов.
Мужская сборная Казахстана в шестом туре уверенно победила Колумбию со счетом 3,5:0,5.
Денис Махнев выиграл у Сантьяго Лопеса Райо, Сауат Нургалиев оказался сильнее Эстебана Вальдеррамы, Даниал Сапенов победил Мануэля Кампоса Гомеса. Партия Жандоса Агманова и Кристиана Камило Риоса Гомеса завершилась вничью.
Для мужской команды эта победа стала четвертой на турнире. Еще один матч казахстанцы завершили вничью и один проиграли.
После шестого тура команды уходят на однодневный перерыв.
В шахматной Олимпиаде участвуют 189 женских и 205 мужских сборных. Турнир состоит из 11 туров и завершится 27 сентября. Соревнования проходят в Самарканде с 16 по 27 сентября.
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