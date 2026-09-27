Казахстанские спортсмены завоевали две бронзы на международных турнирах

Казахстанские спортсмены завоевали две бронзовые медали на международных соревнованиях, передаёт BAQ.KZ.

В Братиславе (Словакия) олимпийский чемпион Михаил Шайдоров стал бронзовым призёром турнира серии ISU Challenger Memorial Ondrej Nepela. По итогам короткой и произвольной программ казахстанский фигурист набрал 272,75 балла. За короткую программу он получил 95,98 балла, за произвольную — 176,77.

Победителем соревнований стал россиянин Евгений Семененко, выступающий в нейтральном статусе, с результатом 292,09 балла. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль — 278,80 балла.

Мемориал Ондрея Непелы стал для Шайдорова первым международным турниром в сезоне-2026/27.

Еще одну бронзовую медаль Казахстану принесли Наргиза Болатова и Ясмин Туякова. Казахстанский дуэт занял третье место в соревнованиях по артистическому плаванию на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое.

По итогам выступления Болатова и Туякова набрали 286,0826 балла.

Золотые медали завоевали представительницы Китая Линь Яньцзюнь и Сюй Хуэйян — 322,8468 балла. Серебро у японок Моэ Хига и Томоки Сато — 291,7134 балла.

От второго места казахстанский дуэт отделили 5,6308 балла.