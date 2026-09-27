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Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль по фехтованию

27 Сентября 2026, 16:03
АВТОР
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НОК РК 27 Сентября 2026, 16:03
27 Сентября 2026, 16:03
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Фото: НОК РК

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

В финале командных соревнований казахстанские шпажисты встретились со сборной Республики Корея. В решающем противостоянии команда Казахстана одержала победу и поднялась на высшую ступень пьедестала Азиады.

Это золото стало очередным крупным достижением казахстанской школы фехтования, которая в последние годы демонстрирует высокие результаты на крупнейших международных стартах.

Напомним, ранее на нынешних Азиатских играх казахстанские шпажисты уже завоевывали награды в индивидуальных соревнованиях. Кирилл Проходов стал серебряным призером, уступив в финале представителю Японии Коки Кано — двукратному олимпийскому чемпиону — со счетом 13:15.

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