Казахстанские спортсмены завоевали золотую медаль по фехтованию

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала золотую медаль XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

В финале командных соревнований казахстанские шпажисты встретились со сборной Республики Корея. В решающем противостоянии команда Казахстана одержала победу и поднялась на высшую ступень пьедестала Азиады.

Это золото стало очередным крупным достижением казахстанской школы фехтования, которая в последние годы демонстрирует высокие результаты на крупнейших международных стартах.

Напомним, ранее на нынешних Азиатских играх казахстанские шпажисты уже завоевывали награды в индивидуальных соревнованиях. Кирилл Проходов стал серебряным призером, уступив в финале представителю Японии Коки Кано — двукратному олимпийскому чемпиону — со счетом 13:15.