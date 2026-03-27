Казахстанские студенты смогут получить диплом США
Подписано соглашение, которое позволит запускать совместные программы обучения и обмена.
Казахстанские студенты смогут получить двойной диплом - отечественный и американский - благодаря сотрудничеству Академия гражданской авиации и Kent State University, передает BAQ.kz.
Что изменится
Стороны подписали меморандум, который открывает возможности для запуска совместных образовательных программ и обмена студентами.
Одним из ключевых направлений станет внедрение программ двойного диплома.
Обучение и обмены
В рамках сотрудничества планируется развитие академической мобильности — студенты смогут проходить часть обучения за рубежом.
Также рассматривается возможность создания Международного авиационного университета.
Новые направления
Образовательные программы будут обновляться с учетом международных стандартов и потребностей отрасли.
Речь идет о подготовке специалистов по современным авиационным направлениям, включая беспилотные технологии.
Ожидается, что сотрудничество позволит повысить качество подготовки специалистов, расширить возможности трудоустройства и получить международный опыт.
