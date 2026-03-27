Казахстанские студенты смогут получить двойной диплом - отечественный и американский - благодаря сотрудничеству Академия гражданской авиации и Kent State University, передает BAQ.kz.

Стороны подписали меморандум, который открывает возможности для запуска совместных образовательных программ и обмена студентами.

Одним из ключевых направлений станет внедрение программ двойного диплома.

В рамках сотрудничества планируется развитие академической мобильности — студенты смогут проходить часть обучения за рубежом.

Также рассматривается возможность создания Международного авиационного университета.

Образовательные программы будут обновляться с учетом международных стандартов и потребностей отрасли.

Речь идет о подготовке специалистов по современным авиационным направлениям, включая беспилотные технологии.

Ожидается, что сотрудничество позволит повысить качество подготовки специалистов, расширить возможности трудоустройства и получить международный опыт.